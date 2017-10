JAKARTA - Wajah Yuki Kato dinilai tidak berubah sama sekali sejak ia masih kecil. Tetapi, ada kesan lain yang muncul di benak netizen saat foto masa kecilnya ia pampang sendiri di Instagram, Selasa 24 Oktober 2017.

Di foto itu, Yuki yang baru berusia 6 tahun sudah bergaya pede di depan kamera. Rambutnya sudah sepanjang dada, dan ia mengenakan baju briu bernuansa denim yang membuatnya terlihat sudah seperti foto model sedari kecil.



”Throwing it waaaay back to 2001, here i give you: 6yo me ✌🏼 #throwbacktuesday #diaryukikato,” tulis pesinetron Heart itu dalam caption.





Kesan berbeda yang ditangkap netizen, seperti diungkap di kolom komentar, adalah penampilan Yuki yang justru terlihat seperti bule. Cewek kelahiran Malang, 2 April 1995 itu memang punya darah Jepang, namun bule tentunya jauh dari garis keturunannya itu. Sebaliknya, wajah keturunan Jepang seakan sama sekali tidak terlihat. Tak ayal ada saja yang meminta ditunjukkan kekhasan Jepang dari foto Yuki itu.



β€œMana jepangnya inimah bule banget πŸ˜β€ tulis @asyifanhasanah.



β€œKecilnya kyak bule.. Gedenya lbh kyk org jepang 😍 @yukikt,” tulis @miss_rindii.



Malah, hanya sedikit yang memerhatikan gaya Yuki. Tentunya, kemiripan Yuki saat kecil dan saat ini bisa dibandingkan di profil Instagram-nya sendiri, namun komentar β€œbule” memang tidak sering ia terima. Beberapa mengenang ingin melihat Yuki imut seperti ketika tengah memainkan tokoh Rachel dalam serial Heart.

Sementara itu, nama Yuki memang masih sering berseliweran di jagat hiburan Tanah Air. Belum lama ini, ia disorot karena hubungan mantan kekasihnya, pesepakbola Ryuji Utomo dengan Ariel Tatum dan mengundang penasaran masyarakat atas komentarnya. Selain itu, masih banyak produk yang meng-endorse dirinya di Instagram.

