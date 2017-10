SEOUL - Aktor peran Kim Soo Hyun resmi memulai wajib militernya (wamil) per Senin 23 Oktober 2017. Bintang My Love from The Star itu menjalani kewajibannya sebagai warga negara yang baik secara diam-diam.



Melalui akun Instagram pribadinya, Kim Soo Hyun menyampaikan salam perpisahannya kepada para penggemar. Pria 29 tahun ini juga tak lupa berterima kasih atas dukungan fans selama ini.



"Hello ini Kim Soo Hyun. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal, meski cepat sebelum pergi ke militer. Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang telah mendukungku," ujarnya.

(Baca Juga: Bikin Terharu! Pantang Menyerah Raih Mimpi, Pengamen Ini Berjuang di Street Audition Grab Indonesian Idol 2017)

(Baca Juga: Dari Balik Jeruji, Suami Tegur Inneke Koesherawati karena Terlalu Kurus)



Lawan main Choi Sulli dalam film Real ini berjanji akan segera kembali berkarya di industri hiburan pasca-keluar wamil. Ia juga menghimbau agar para penggemar selalu dalam keadaan sehat saat bertemu dikemudian hari.



"Aku akan segera kembali dalam keadaan sehat. Dan berharap semua orang menjaga diri mereka dengan baik," imbuhnya.



Kim Soohyun telah tiba di barak pelatihan militer tanpa upacara yang spesial bersama penggemar. Kendati demikian, ia telah tercatat sebagai tentara aktif di Pusat Pelatihan Paju, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.



Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kim Soo Hyun akan menjalani pelatihan dasar selama sebulan dan didapuk sebagai tentara aktif sekira 21 bulan. Ia diprediksi kembali berkiprah di dunia akting pada Juli 2019.

(Baca Juga: Petjah! Gio Bikin Peserta Street Audition Grab Indonesian Idol 2017 Balikpapan Terbelalak)

(Baca Juga: Demi Anak, Inneke Koesherawati Ikhlas Vakum dari Dunia Hiburan)



Sebelumnya, Kim Soo Hyun sempat mengaku menderita penyakit jantung sehingga mengharuskannya melakukan operasi besar. Namun, ia tetap keukeuh untuk mendaftar wamil sebagai tentara ketimbang pelayan publik meski sudah mendapatkan surat rekomendasi.



Masuknya Kim Soohyun menambah daftar panjang para aktor berbakat Korea Selatan yang menjalani wamil saat ini. Sebut saja Lee Minho, Joo Woon, Ji Chang Wook hingga Jung Il Woo juga tengah melaksanakan kewajiban negara. Demikian seperti diberitakan Allkpop.

(edi)