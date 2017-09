LOS ANGELES - Mendiang Hugh Hefner berhasil membawa sederet bintang papan atas untuk menjadi model di majalah Playboy. Namun hingga akhir hayatnya, Hefner belum mampu mewujudkan mimpinya untuk merekrut Margot Robbie.

"Dia seharusnya ada di Playboy! Kirimkan dia pesan. Kami siap untuknya, dia akan jadi sosok hebat," kata Hefner kepada US Weekly, Januari 2014.

Pernyataan itu dilontarkan Hefner saat ulang tahun Playboy di Mansion Holmby Hills, California. Kala itu, Hefner juga memuji film yang dibintangi Robbie dengan Leonardo DiCaprio, Wolf of Wall Street.

"Saya sangat sadar akan hal itu. Gadis yang memainkan peran sebagai istri (Leonardo) itu sangat cantik," pujinya.

"Kami selalu menginginkan gadis terbaru dan paling populer saat ini dan itu berubah minggu ke minggu," tutup Hefner.

Karier Robbie sendiri semakin menanjak setelah menjadi peran utama dalam beberapa judul film. Suicide Squad, The Legend of Tarzan dan The Big Short adalah deretan film layar lebar yang menjadikan Robbie sebagai tokoh sentral.

Hugh Hefner meninggal dunia pada Rabu (27/9/2017) pada usia 91 tahun. Dia meninggalkan istri, Crystal Harris beserta empat anak.

(edh)