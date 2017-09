JAKARTA - Denada merasa tidak perlu mengomentari selera seni orang lain. Baginya, ada cara yang lebih pintar jika menanggapi sebuah karya yang tidak disukai tanpa harus menjelek-jelekkan penciptanya.

Denada pun cenderung membebaskan para penggemarnya menanggapi karyanya yang terbaru, berjudul De Nada. De Nada banyak menuai komentar negatif dari para penggemar Denada karena dianggap kurang sopan. Apa lagi, karya itu juga dibanding-bandingkan dengan karya Denada ketika masih bersama sang mantan, Ihsan Tarore.



”Apapun yang kita bikin pasti akan ada orang yang suka, pasti ada orang yang enggak suka. It’s so easy, itu kebebasan mereka, sebagaimana kita punya kebebasan berekspresi sebagai seniman untuk berkesenian,” ucap Denada ketika ditemui Okezone di komplek MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu 27 September 2017.



”Aku selalu bilang, ”ada gado-gado, ada sate”. Kalau kita sukanya gado-gado, ya udah yang kita beli gado-gado, satenya enggak usah dimakan. Tapi tanpa kita harus bilang ”Oh gue sukanya gado-gado, karena sate itu tau gak, daging, dibakar, berlemak”. Makanan ini, makanan itu,” tambahnya.



Senada dengan Denada, JFlow pun memang menilai karya tersebut bukan untuk seluruh peminatnya. Sementara ia mendapat komentar positif dari penggemarnya, ia menilai perbedaannya memang ada pada sifat penggemar mereka masing-masing. Apalagi, karya itu awalnya memang tidak didesain untuk disiarkan melalui televisi, dan berhubung De Nada terhitung sebagai karya JFlow, ia ingin menekankan bahwa karyanya tetap pada idealisme musik miliknya.

”Bener-bener tujuan kita digital aja. Jadi di TV tuh liat live-nya kita, menyaksikan ini beneran punya bakat enggak sih, beneran bisa nyanyi enggak sih, bisa ngerap enggak sih, itu lihat di TV. Tapi kalau ingin lihat interpretasi kita terhadap karya, itu liat video klip kita,” ucap JFlow.



“Gue selalu punya idealisme. Gue selalu menjaga kualitas musik gue harus maksimal, harus bagus banget. Selalu enggak mau nurutin selera pasar, gue ngelakuin apa yang menurut versi gue terbaik nih, maksimal banget,” tutupnya.





