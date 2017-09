SEOUL – Industri hiburan Korea Selatan menambahkan satu ajang penghargaan untuk mengapresiasi kerja para aktor dan aktris seni perannya lewat Seoul Awards. Tahun ini menjadi perhelatan pertama Seoul Awards.

Seoul Award akan memberikan penghargaan kepada insan-insan perfilman dan drama top sepanjang 2017. Pemenangnya ditentukan lewat juri ahli dan masyarakat. Juri memegang suara 70%, sementara 60 orang terpilih dari kalangan masyarakat akan memegang suara 30%. Pemenang akan diumumkan saat penyelenggaraan pada 27 Oktober di Grand Peace Palace, Kyung Hee University.

Di tahun pertamanya, Seoul Awards langsung memasukkan nama-nama aktor, aktris, dan film serta drama populer sepanjang tahun. Dari kategori drama, juri dan fans akan dibuat pusing untuk memilih pemenang di antara Fight My Way, Rebel: Thief Who Stole the People, Defendant, Stranger, dan Woman of Dignity.

Sementara untuk kategori Best Actor dan Actress, nama-nama artis senior dan junior saling bersaing. Ji Sung, Nam Gong Min, Cho Seung Woo dan Yoon Kyun Sang bersaing di jajaran Best Actor, sementara Lee Bo Young, Park Bo Young, Kim Hee Sun, dan Kim Ah Joong ada di daftar nominee Best Actress.

Persaingan menarik terlihat di kategori Best Movie. Battleship Island yang bertabur bintang masuk sebagai salah satu kategori. Padahal, film yang dibintangi Song Joong Ki itu banjir kritik sejak awal penayangannya dan tampil mengecewakan di bioskop.

Untuk kategori Best Actor Film, ada persaingan antara Song Kang Ho, Hwang Jung Min, Sol Kyung Gu, dan Jung Woo Sung. Sedangkan Kim Ok Bin, Na Moon Hee, Kim Yoon Jin, dan Moon So Ri bersaing untuk memperebutkan status Best Actress Film.

Berikut adalah daftar lengkap nominasi Seoul Awards ke-1 dilansir Soompi:

DRAMA

Best Drama

KBS “Fight My Way”

MBC “Rebel: Thief Who Stole the People”

SBS “Defendant”

tvN “Stranger”

JTBC “Woman of Dignity”

Best Actress (Drama)

Lee Bo Young – SBS “Whisper”

Park Bo Young – JTBC “Strong Woman Do Bong Soon”

Kim Hee Sun – JTBC “Woman of Dignity”

Kim Ah Joong – tvN “Live Up to Your Name”

Best Actor (Drama)

Ji Sung – SBS “Defendant”

Namgoong Min – KBS “Chief Kim”

Cho Seung Woo – tvN “Stranger”

Yoon Kyun Sang – MBC “Rebel: Thief Who Stole the People”

Best Supporting Actress (Drama)

Jung So Min – KBS “Father is Strange”

Seo Jeong Yeon – SBS “Defendant,” JTBC “Woman of Dignity”

Song Ha Yoon – KBS “Fight My Way”

Honey Lee – MBC “Rebel: Thief Who Stole the People”

Best Supporting Actor (Drama)

Jung Sang Hoon – JTBC “Woman of Dignity”

Go Kyung Pyo – tvN “Chicago Typewriter”

Ahn Jae Hong – KBS “Fight My Way”

Kim Ji Suk – MBC “Rebel: Thief Who Stole the People”

Best New Actress (Drama)

Yoon So Hee – MBC “Ruler: Master of the Mask”

Gong Seung Yeon – tvN “Introvert Boss”

Kim Sejeong – KBS “School 2017”

Shin Hye Sun – tvN “Stranger”

Best New Actor (Drama)

Kim Min Suk – SBS “Defendant”

Kim Min Jae – KBS “Greatest One-Shot”

Yang Se Jong – SBS “Saimdang, Light’s Diary”

Kim Jung Hyun – KBS “School 2017”

FILM

Best Film

“The King”

“Anarchist from Colony”

“The Battleship Island”

“A Taxi Driver”

“The Merciless”

Best Actress (Film)

Kim Ok Bin – “The Villainess”

Na Moon Hee – “I Can Speak”

Kim Yoon Jin – “House of the Disappeared”

Moon So Ri – “The Running Actress”

Best Actor (Film)

Song Kang Ho – “A Taxi Driver”

Hwang Jung Min – “The Battleship Island”

Sol Kyung Gu – “The Merciless”

Jung Woo Sung – “The King”

Best Supporting Actress (Film)

Jeon Hye Jin – “The Merciless”

Kim Suh Hyung – “The Villainess”

Lee Jung Hyun – “The Battleship Island”

Kim So Jin – “New Trial”

Best Supporting Actor (Film)

Bae Sung Woo – “The King”

Kim Joo Hyuk – “Confidential Assignment”

Kim Dae Myung – “Bluebeard”

Park Hyuk Kwon – “The Mimic”

Best New Actress (Film)

Choi Hee Seo – “Anarchist from Colony”

YoonA – “Confidential Assignment”

Lee Sang Hee – “I Can Speak”

Seolhyun – “Memoir of a Murderer”

Best New Actor (Film)

Kim Joon Han – “Anarchist from Colony”

Ryu Jun Yeol – “The King”

Park Seo Joon – “Midnight Runners”

Lee Won Geun – “Misbehavior”

