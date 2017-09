LOS ANGELES - Hubungan antara keluarga Kardashian dan Caitlyn Jenner memang sempat bersitegang usai mantan atlet sekaligus ayah Kylie Jenner tersebut menerbitkan bukunya, The Secrets of My Life pada April lalu.

Bahkan, putri tiri Caitlyn bersama mantan istrinya, Kris Jenner, Kim Kardashian murka ketika membaca artikel yang mengutip isi dari buku ayah tirinya itu. Kemarahan Kim nampak dalam episode Sunday Keeping Up With The Kardashians yang tayang di E! reality show.

Istri dari Kanye West ini bahkan menyebut Caitlyn alias Bruce Jenner itu pembohong, palsu, dan bukan orang yang baik. Kemarahan Kim tentunya beralasan.

Melansir dari Daily Mail, Kamis (28/9/2017), marahnya ibu dua anak tersebut didasari oleh klaim Caitlyn atas ayah kandung Kim, Robert Kardashian yang mengetahui jika OJ Simpson bersalah.

Sementara episode yang sedang menggambarkan tentang kunjungan The Kardashian ke rumah Khloe yang baru direnovasi tersebut, Kourtney, Khloe, dan Kim sedang membaca artikel yang mengutip buku Caitlyn.

Dikatakan dalam buku Caitlyn, Robert Kardashian tahu jika OJ Simpson bersalah, namun tetap bergabung dengan tim pembela agar bisa kembali dengan mantan istrinya, Kriss Jenner.

Fakta itu diketahui Caitlyn ketika Robert memberitahu tentang rahasia itu usai sidang pembunuhan OJ Simpson bahwa dia percaya temannya itu bersalah.

"Itu tidak benar. Itu bohong," kata Kourtney yang ikut nimbrung.

"Ini sangat liar. Ayahku percaya padanya," kata Kim Kardashian nampak geram.

Kemudian dalam sebuah video, Kim juga mengaku hubungannya antara sang mantan ayah tirinya itu sedang bersitegang. Terlebih, pasca terbitnya buku Caitlyn yang membawa nama ayahnya, Robert.

"Hubunganku dengan Caitlyn memang agak tegang, tetapi aku berusaha bersikap hormat. Tapi jika dia berbicara tentang ayahku, aku akan memotongnya," ungkap Kim.

Kim lalu meluapkan amarahnya dengan menyatakan bahwa Caitlyn alias Bruce itu adalah seorang yang suka bohong dan bukan orang yang baik. "Dia itu pembohong dan bukan orang baik," kata Kim sesaat sebelum mengakhiri video tersebut.

Caitlyn Jenner adalah mantan suami dari Kris Jenner saat namanya masih Bruce Jenner. Telah menikah selama 24 tahun, keduanya lantas berpisah pada 2015 di mana mantan atlet tersebut melakukan operasi kelamin menjadi wanita dan mengganti namanya jadi Caitlyn Jenner.

