LOS ANGELES - Prestasi membanggakan kembali ditoreh pelaku industri hiburan Tanah Air. Kali ini, Cinta Laura yang mulai melebarkan sayap ke industri film Hollywood mendapat kepercayaan untuk tampil sebagai pemeran utama.



Seperti yang ditampilkan dalam laman resmi Cinta Laura di situs IMDb, aktris berdarah Indonesia-Jerman itu saat ini tengah terlibat dalam proses penggarapan sebuah film pendek berjudul Goodnight. Dalam film tersebut, Cinta berperan sebagai Lisa yang tak lain merupakan tokoh utama dari jalannya cerita.



Dikisahkan, Lisa adalah seorang gadis yang kerap dilanda teror dari makhluk tak kasat mata. Keberadaan figur hitam yang menghantui Lisa sejak remaja tersebut disebabkan oleh kelainan sleep paralysis yang ia alami.



Film yang mengusung genre thriller horor itu rencananya kan mulai tayang pada 2018 mendatang.



Sejatinya, Goodnight bukan film Hollywood pertama yang dibintangi Cinta Laura. Sebelumnya, Cinta sudah lebih dulu melakoni debut dalam After The Dark pada 2013.



Kualitas akting yang ditunjukkan Cinta Laura sendiri lambat laun mengundang ketertarikan para sutradara lain untuk memakai jasanya. Menyusul After The Dark, Cinta kembali mendapat kesempatan tampil dalam The Ninth Passenger yang proses pengerjaannya kini telah memasuki tahap post-produksi.



Tak cukup sampai disitu, Cinta Laura juga telah dipastikan tampil dalam deretan judul film lain seperti Tar dan Crazy For The Boys.





(edi)