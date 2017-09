Heroik! Lee Jong Suk Selamatkan Suzy yang Coba Bunuh Diri

SEOUL – Tekanan dalam hidup membuat Suzy Bae mengambil langkah nekat dengan berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Beruntung, ada Lee Jong Suk yang datang dan menggalkan usaha bunuh diri Suzy tersebut.

Tapi, semua itu hanya tersaji dalam cerita drama terbaru mereka, While You Were Sleeping. Drama terbaru SBS itu baru saja merilis foto yang memperlihatkan adegan bunuh diri Suzy dan usaha Jong Suk untuk menyelamatkan kekasih Lee Min Ho tersebut.

Dalam foto, Jong Suk dan Suzy tampak berdiri di sebuah rooftop. Ekspresi tegang dan khawatir terpasang di wajah Jong Suk. Sebaliknya, Suzy tampak pasrah dan siap untuk menjatuhkan dirinya dari atap gedung.

Apa pun yang dikatakan Jong Suk saat itu, tampaknya tak cukup meyakinkan Suzy bahwa semua akan baik-baik saja dan dia tak perlu bunuh diri. Pasalnya, di foto lain, personel miss A ini terlihat sudah menjatuhkan diri dan Jong Suk berusaha meraih tangannya yang terulur di udara.

While You Were Sleeping akan tayang mulai 27 September 2017. Drama ini bercerita tentang wartawan Hong Ju (Suzy) yang bisa melihat kejadian tak baik seseorang ketika dia tidur. Untuk mencegah mimpinya menjadi nyata, Hong Ju dibantu oleh jaksa Jae Chan (Lee Jong Suk).

Baik Suzy maupun Jong Suk merasa senang bisa beradu akting di While You Were Sleeping. Suzy mengaku belajar banyak dari Jong Suk dan merasa senang bisa bekerja sama dengannya setelah sebelum ini drama mereka bersaing di jam tayang yang sama.

“Kali ini kami tidak perlu bersaing rating penonton, jadi aku syuting dengan bahagia. Jong Suk oppa benar-benar menjaga dan menuntunku, jadi aku pikir kami bekerja dengan baik bersama. Aku bahagia kami bisa bertemu untuk sebuah proyek (drama) yang bagus. Ini adalah saat aku bisa belajar banyak,” ungkap Suzy.

Pernyataan senada datang dari Jong Suk. Aktor YG Entertainment itu bahkan sempat berdebar-debar ketika melihat Suzy secara langsung. Melihat langsung kecantikan Suzy saat syuting drama While You Were Sleeping cukup membuat hati Lee Jong Suk berdebar-debar.

“Seperti yang kalian semua tahu, Suzy sangat cantik. Ada beberapa adegan romantis dan hatiku berdebar,” cerita Lee Jong Suk.

(fid)