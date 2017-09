Konser di Jakarta Menggambarkan Konsistensi dan Gairah Taeyang 'BIGBANG' dalam Bermusik

JAKARTA - YG Entertainment sebagai agensi resmi BIGBANG mengonfirmasi bahwa Taeyang akan mengadakan tur dunia kedua bertajuk TAEYANG 2017 WORLD TOUR WHITE NIGHT in JAKARTA pada 13 Oktober di JIEXPO Hall B3.

Dikutip SINDOnews, konser Taeyang di Jakarta ini memiliki arti, konser yang menggambarkan fenomena natural dari matahari yang terik di musim panas tidak pernah terbenam.

Hal itu juga berkenaan dengan Taeyang yang secara konsisten berjalan di jalur musik dengan penuh gairah untuk waktu yang lama. Vokalis utama BIGBANG ini mengawali konser solo pertama pada 2008 lewat konser HOT, dilanjutkan dengan SOLAR pada 2010 dan RISE pada 2014.

Mengkombinasikan semua nama tur tersebut, maka kata-kata yang memudian muncul adalah HOT SOLAR RISES AND SHINES ETERNALLY IN WHITE NIGHT sehingga konser solo ketiga Taeyang ini memiliki makna yang special.

Seperti diketahui, Taeyang merupakan penyanyi, penulis lagu, dan penari asal Korea Selatan yang sukses. Debutnya pada 2006 sebagai member dari boyband BIG BANG.

Kemudian, dia membuat album solo “HOT” pada 2008 dengan dua lagu andalannya, Only Look at Me dan Pray. Hasilnya, tembang itu mendapat punjian dan kritik publik. Kendati demikian, album pertamanya mendapat penghargaan untuk Best R&B/Soul Album dan Only Look at Me mendapat penghargaan Best R&B/Soul Song.

Pada 2009, Taeyang mulai menunjukkan bakatnya untuk menggubah lagu dan menulis lirik untukdigital singlenya, Wedding Dress. Dia merelease full album pertamanya Solar pada Juli 2010 dalam dua versi, edisi regular dan deluxe.

Edisi deluxe terdiri dari 13 lagu, termasuk lagu dari album HOT. Di jual terbatas sebanyak 30 ribu kopi dan terjual habis pada hari pertama perkenalannya.

Kedua album tersebut mencapai posisi pertama di Gaon Album Chart dan Taeyang memenangkan penghargaan “Best Male Artist” di2010 Mnet Asian Music Awards.

Sebelum album keduanya Rise dipublikasikan pada 2013, dia merelease digital single Ringa Linga yang menarik perhatian karena suara dan tariannya yang khas, serta gayaswag hip-hop-nya.

Di album Rise ini Taeyang ikut telibat dan menghasilkan 6 lagu. Album ini berhasil mencapai peringkat 112 di Billboard Hot 200 dan mencapai puncak dari Billboard World Albums Chart dan HeatseekersAlbums Chart, terjual sebanyak 3 ribu kopi.

Suksesnya album ini, membuat dia mengeluarkan dua single lain untuk mempromosikan albumnya, yaitu Eyes, Nose, Lips dan 1AM. Setelah itu dia berkolaborasi dengan G-Dragon di lagu Good Boy untuk project hip-hop baru dariYG Entertainment.

Lagu tersebut langsung menempati posisi pertama Billboard's World Digital Songs chart dan menerima respon positif, di mana Fuse menyebutnya sebagai lagu terbaik di tahun itu.

Setelah tiga tahun berjalan, Taeyang akhirnya kembali dengan album barunya “WHITE NIGHT dengan Darling sebagai lagu andalan dan Wake Me Up sebagai sub-title andalannya.

Album terbarunya mencapai peringkat pertama di Billboard World Music Chart. Sukses itu diikuti dengan TAEYANG 2017 WORLD TOUR WHITE NIGHT dan konsernya sudah di depan mata penggemarnya di Indonesia. Jadi, jangan lewatkan penampilan Taeyang dengan karakter vokalnya yang kuat, gerakan free-style yang khas serta pesonanya yang membuat fans histeris.

