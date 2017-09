13 Oktober, Taeyang "BIGBANG" Siap Gegerkan Penggemar di Indonesia

JAKARTA - Setelah G-Dragon, kini Taeyang yang merupakan personel boyband BIGBANG siap membuat para penggemar di Indonesia geger lewat konser "Taeyang 2017 World Tour White Night in Jakarta" pada 13 Oktober mendatang.

Dilansir Antara, dalam konser tersebut pelantun "Wedding Dress" itu akan konsisten menghadirkan karakter vokal yang kuat dan gerakan free style-nya yang menjadi khasnya.

"White Night" berarti fenomena natural saat matahari yang terik di musim panas tidak pernah terbenam, sesuai dengan Taeyang yang secara selalu berjalan di jalur musik secara penuh gairah untuk waktu yang lama.

Sang penulis lagu, penyanyi dan penari di bawah label YG Entertainment itu memulai tur konser solonya bertajuk "HOT" pada 2008 lalu, dilanjutkan "SOLAR" dua tahun kemudian.

Pada 2014, Taeyang kembali melanjutkan tur konsernya bertajuk "RISE". Bersamaan dengan konser tahun ini, dia lalu mengombinasikan semua nama tur tersebut menjadi "HOT SOLAR RISES SHINES ENTERNALLY IN WHITE NIGHT".

Tiket konser Taeyang yang berlangsung di Jakarta International Expo Hall B3 pukul 20.00 WIB, mulai dijual secara online besok pukul 20.00 WIB di laman www.loket.com dan offline pada 27 September 2017 di booth loket.com (Mal Kota Kasablanka lantai 1) mulai pukul 10.00.

Seperti yang disebutkan dalam siaran pers, harga tiket bervariasi mulai Rp 1.200.000 (CAT 3), Rp 1.500.000 (CAT 2), Rp 2.200.000 (CAT 1) hingga Rp 2.700.000 (VIP).

Taeyang memulai debutnya bersama boygroup BIGBANG pada 2006. Dia adalah personel BIGBANG pertama yang memulai debut solo melalui album "Hot" pada 2008 dan menjadikan "Only Look at Me" serta "Pray" sebagai lagu andalannya.

Album pertamanya itu menuai banyak pujian dan mendapatkan penghargaan untuk kategori "Best R&B/Solo Album. Sementara "Only Look at Me" meraih penghargaan kategori "Best R&B/Soul Song.

Pada tahun 2009, Taeyang menunjukkan bakatnya menggubah lagu dan menulis lirik untuk digital singlenya, "Wedding Dress". Setahun kemudian, dia meluncurkan full album pertamanya, "Solar" dalam dua versi yakni regular dan deluxe.

Edisi deluxe terdiri dari 13 lagu termasuk lagu dari album "Hot". Edisi ini habis terjual di hari pertama peluncurannya, sebanyak 30.000 keping.

Album "Hot" mencapai posisi pertama tangga album Gaon dab Taeyang memenangkan penghargaan "Best Male Artist" pada Mnet Asian Music Awards 2010.

Pada tahun 2013 Taeyang meluncurkan digital single “Ringa Linga” yang menarik perhatian karena suara dan tariannya yang khas, serta gaya swag hip-hop nya.

Tak lama dia menghadirkan album keduanya, "Rise” yang terdiri dari enam buah lagu. Album ini mencapai peringkat 112 di Billboard Hot 200 dan mencapai puncak Billboard World Albums Chart dan Heatseekers Albums Chart, terjual sebanyak 3.000 keping.

Dengan suksesnya album ini, Taeyng lalu meluncurkan dua single lain untuk mempromosikan albumnya yaitu “Eyes, Nose, Lips” dan “1AM”.

Setelah itu, ia berkolaborasi dengan G-Dragon melalui lagu "Good Boy" sebagai project hip-hop baru dari YG Entertainment. Lagu tersebut debut sukses memuncaki posisi pertama Billboard's World Digital Songs chart, menerima respon positif, dimana Fuse menyebutnya sebagai lagu terbaik di tahun itu.

Kini, setelah tiga tahun lamanya, Taeyang akhirnya kembali dengan album barunya “WHITE NIGHT” dan menjadikan "Darling” sebagai lagu andalan utama dan“Wake Me Up” sebagai sub-title andalannya. Album ini mencapai peringkat pertama di Billboard World Music Chart.

