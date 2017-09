FOTO: Setelah Chainsmokers, Giliran BTS Gandeng Steve Aoki untuk Kolaborasi

SEOUL – Bangtan Boys (BTS) belum berhenti mengejutkan dunia dengan kolaborasi-kolaborasi internasionalnya. Setelah beberapa waktu lalu mengajak The Chainsmokers, kini giliran Steve Aoki yang digandeng BTS untuk kolaborasi.

Kolaborasi BTS dan Steve Aoki ini diumumkan sendiri oleh DJ Amerika tersebut. Lewat Twitter, Steve Aoki mengunggah fotonya ketika sedang melakukan meeting dengan para produser.

“Producer meeting di Korea. Bekerja dengan skuad produksi @BTS_twt. Merayakan kolaborasi mendatang dengan @officialbelaire,” tulis Steve Aoki di caption Twitter.

Tak ada penjelasan untuk dirilis di album manakah lagu kolaborasi Steve Aoki dan BTS nanti. Tapi fans menduga, lagu tersebut akan dimasukkan ke dalam album repackaged BTS yang belum tau kapan akan dirilis.

Walau belum tahu sampai berapa lama fans harus menunggu untuk akhirnya bisa mendengar lagu kolaborasi Steve Aoki dan BTS itu, tapi penggemar sudah menunjukkan antusiasme mereka dan merasa tak sabar. Fans ingin bisa segera mendengarkan dan menikmati kolaborasi musisi beda bedua itu.

“Wow.. berharap bisa segera melihat kalian segera. Aku sangat menunggu-nunggu kolaborasi ini,” komentar @LUMOSBTS.

“Woah! Akhirnya, kabar baik lain yang sudah kita tunggu-tunggu. Aku penasaran apakah ini akan ada di album repackaged?” tanya @7BTSBabes.

Di sisi lain, saat ini BTS tengah mempromosikan album terbaru mereka, “Love Yourself – Her”. Di album ini lah terdapat lagu Best of Me yang merupakan kolaborasi antara BTS dengan Andrew Taggart “The Chainsmokers”.

Best of Me merupakan lagu bergenre EDM yang saat ini memang kerap dipakai grup K-POP sejak 2015 lalu. Best of Me sudah digarap BTS bersama Taggart sejak pertemuan mereka dengan The Chainsmokers di Billboard Music Awards pada Mei 2017 kemarin.

Sejak pertemuan di Billboard Music Awards tersebut, BTS dan The Chaismokers aktif berdiskusi soal musik yang berujung pada lahirnya Best of Me.

Kolaborasi BTS dan The Chainsmokers itu pertama diketahui pada 11 September lalu. Taggart bekerja sama dengan para rapper BTS untuk menggarap Best of Me tersebut.

