Rayakan Satu Dekade Penayangan, Keeping Up With The Kardashians Bakal Sajikan Tayangan Spesial

JAKARTA - Acara televisi dari E! yakni Keeping Up With The Kadarshians merayakan satu dekade penayangannya. Selama 10 tahun terkahir acara televisi ini telah menemani para pemirsanya untuk menyaksikan perjalanan keluarga Kardashians mulai dari perpisahan hingga perbaikan hubungan, pernikahan, kelahiran dan seluruh drama di dalamnya. Untuk itu, Keeping Up With The Kardashians akan tayang spesial pada 25 September mendatang pukul 20.30 WIB dan berdurasi 90 menit.

Dalam penayangan spesial kali ini, produser serta pemandu acara Ryan Seacrest akan duduk bersama Kris, Kim, Khloe, Kourtney, Kendall dan Kylie. Di situ Ryan akan kembali membawa keluarga Kardashian untuk mengingat kejadian-kejadian yang tak terlupakan dalam hidup mereka.

Sementara itu, Wakil Presiden Eksekutif dari Divisi Program & Pengembangan E! yakni Jeff Older menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pemirsa yang telah menyaksikan acara tersebut, terlebih mereka yang telah menyaksikan acara itu dari awal penayangannya. Dan tak bisa dipungkiri bawha keluarga Kardashians telah menjadi bagian penting dari pop kultur masa kini.

"Dalam merayakan satu dekade tayangan tentang keluarga ini, kami sangat berterima kasih kepada seluruh penggemar di seluruh belahan dunia yang telah mengikuti acara ini sejak awal," tutupnya.

Selain itu, musim terbaru untuk acara televisi Keeping Up With The Kardashian telah dipersiapkan dan rencananya akan tayang mulai 2 Oktober 2017 mendatang pada pukul 20.00 WIB. Tentu ceritanya akan lebih seru dan menyenangkan. Mengingat cerita dari kehidupan keluarga Kardashians begitu menarik, mulai dari kemping di halaman belakang rumah dan mencicipi anggur di Santa Barbara hingga jalan-jalan ke Meksiko untuk persiapan perayaan ulang tahun, keluarga ini bertekad untuk kembali pada prinsip hidup mereka. Tapi bukan berarti ada halangan dan kesulitan.

(aln)