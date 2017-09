Wow! Yooana 'Girls Generation' Siap Lebarkan Sayap Jadi Aktris

SEOUL – Penyanyi Im Yoon-ah, yang lebih dikenal dengan Yooana dari Girls Generation kini tengah mengepakan sayapnya sebagai aktris untuk serial televisi. Yooana merupakan salah satu dari meningkatnya jumlah aktor yang sukses di negara ini.

Melansir Yonhapnews, belum lama ini, ia telah menyelesaikan serial periode pertama MBC TV “The King in Love,” yang berada di Dinasti Goryeo (918-1392), di mana ia berperan sebagai pahlawan wanita Eunsan, yang terlibat dalam cinta segitiga dengan putra mahkota Won (Im Si-wan) dan teman masa kecilnya Rin (Hong Jong-hyun).

Kenginan Yooana untuk melangkah menjadi aktris sudah terlihat sejak tahap awal karirnya.

(foto: Yonhap)

Singkatnya, setelah debut di tahun 2007 sebagai anggota girlband, Yooana mulai tampil di serial TV, terutama “You Are My Destiny” pada 2008. “Prime Minister and I” PADA 2013-2014 dan “The K2” pada 2016.

Tahun ini, ia membintangi film Action-thriller “Confidential Assignment.” Meski memainkan peran pendukung, ia membuktikan bahwa dirinya berpotensi naik sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan di layar lebar.

Dalam sebuah wawancara dengan Yonhap News Agency, Yoona mengakatan masih yang harus dipelajari dalam akting dan bahwa ia masih harus labih banyak memiliki pengalaman di lapangan.

"Mungkin karena saya lebih banyak bernyanyi daripada berakting, saya masih menemukan hal baru tentang akting. Saya ingin lebih banyak pengalaman," kata Yooana.

Sebelum "Penentuan Rahasia", spektrum aktingnya terlihat agak sempit dan dia ingin memiliki peran terobosan. Jadi film ini menjadi titik balik baginya.

"Banyak orang mendukung penampilan saya dalam film, di mana saya mencoba menunjukkan sisi berbeda dari saya. Itu sangat menggembirakan," ungkap Yoaana.

Yooana juga menambahkan bahwa dia menemukan kegembiraan baru saat memainkan karakter di The Cop Caper.

Soal karir menyanyinya, gadis yang lahir pada Mei 30 1990 ini juga mengatakan bahwa ia bisa menyeimbangkan menyanyi juga berakting untuk waktu yang lama, hanya karena dia menyukai dua pekerjaan itu.

Tetapi butuh waktu lebih lama untuk dapat diakui sebagai aktor daripada mendapatkan ketenaran sebagai gilrband.

"Karena kami bekerja sama sebagai tim, kami memiliki peluang lebih baik, dan ini lebih cepat untuk menyelesaikan banyak hal. Tapi akting adalah proses tunggal, dan sudah lambat untuk membuktikan diri,” ujar Yooana.

Mulai tahun lalu, ia juga telah mengkhususkan hari-harinya untuk berakting.

"Penggemar saya menyukai saya untuk memainkan karakter cemerlang. Saya baru saja mengubah rambut saya menjadi bob. Jadi, saya ingin mencoba komedi romantis untuk proyek saya selanjutnya,” tutup Yooana.

