Demi Tampil Maksimal di Hellboy, David Harbour Rela Work Out Habis-Habisan

LOS ANGELES – Akhir pekan lalu, fans untuk pertama kalinya bisa melihat David Harbour sebagai Hellboy. Secara mengejutkan, Harbour sukses memperlihatkan sosok manusia super berkulit merah dengan dua tanduk yang patah di kepalanya itu.

Harbour perlu bekerja keras untuk bisa menghadirkan sosok Hellboy yang sempurna secara fisik. Bintang Stranger Things itu melakukan work out atau olahraga berat di gym untuk bisa membentuk badannya.

Sebuah video berdurasi kurang dari satu menit memperlihatkan bagaimana Harbour mati-matian olahraga demi tubuh bagus sebagai Hellboy. Ia dibantu oleh Don Saladino, trainer yang juga melatih Ryan Reynolds untuk Deadpool.

Dari video dapat dilihat bagaimana Harbour melatih kekuatan fisiknya dan membentuk tubuhnya dengan olahraga berat. Ia terlihat mengangkat dumbbell, dead lift, kettlebell, dan butterflies.

Hasilnya? Hanya dalam waktu dua bulan saja, Harbour sudah bisa memiliki tubuh sempurna sebagai seorang Hellboy.

Sepanjang video, selain melihat bagaimana Don Saladino melatih Harbour, terdengar juga narasi dari keduanya. Hampir sepanjang video Harbour mengungkapkan apa yang diinginkannya lewat olahraganya ini.

“Aku ingin mendapati bahwa aku punya abs! Walaupun mungkin absku itu sedikit berdaging. Aku ingin seolah aku bisa bertahan sendiri di ring dengan petinju kelas berat,” demikian kata Harbour pada Saladino seperti dilansir Esquire, Selasa (19/9/2017).

Hal yang berbeda diutarakan oleh Saladino. Alih-alih hanya fokus membentuk badan kekar berotot, Saladino melihat adanya keperluan lain dari olahraga ini.

“Kita tak ingin seperti Abercrombie, kekar berotot. Kau perlu terlihat menakutkan,” terdengar kata Saladino.

Usaha keras Harbour untuk perannya di Hellboy ini memang patut dimengerti. Bermain di film reboot fenomenal dimana orang mengenal sosok Hellboy versi Ron Perlman, Harbour jelas memiliki tekanan untuk bisa menghidupkan kembali Hellboy yang tak kalah dari versi originalnya.

Sejauh ini, reboot Hellboy kabarnya akan diberikan judul Hellboy: Rise of the Blood Queen. Film ketiga Hellboy ini dijanjikan akan membawa sebuah cerita baru setelah film pertamanya Hellboy, yang dirilis oleh Sony pada tahun 2004, dan Hellboy II: The Golden Army, yang dirilis oleh Universal pada tahun 2008.

Selain Harbour, Hellboy juga telah menambahkan Penelope Mitchell dalam daftar pemain sebagai pemeran Ganeida. Ada juga Daniel Kim yang menggantikan Ed Skrein sebagai Ben Daimio.

(Edi Hardian )