Cantiknya Angelina Jolie Bersama 6 Anaknya saat Saksikan 'First They Killed My Father', Nih Penampakannya.

Angelina Jolie Bersama 6 Anaknya saat Gala Premier First They Killed My Father (Foto: WireImage)

TORONTO - Usai dikabarkan terpukul dan nampak kurus setelah perceraiannya bersama Brad Pitt, artis seksi Angelina Jolie kembali mengibarkan kejayaannya lagi dengan tampil di ajang Festival Film Internasional Toronto 2017 sebagai seorang sutradara dalam film terbarunya First They Killed My Father.

Aktris berusia 42 tahun itu mengajak serta 6 anak-anaknya saat pemutaran perdana film Netflix-nya itu di Princess of Wales Theatre pada Senin 11 September 2017 waktu setempat.

Saat itu, Jolie nampak anggun dengan gaun Ralph & Russo hitam one-shoulder-nya. Di atas karpet merah, Jolie merangkul kedua putranya Pax (13) dan Maddox (16). Jolie juga mengajak si kembar Zahara (12), Shiloh (11), Knox, dan Vivienne (9).

Mereka juga ditemani oleh Loung Ung, selaku penulis memoar 'First They Killed My Father' dan dua bintang film tersebut yakni Kimhak Mun dan Sareum Srey Moch.

Film terbaru Angelina Jolie tersebut mendapat ulasan bagus dari para kritisi film menjelang pemutaran perdana. First They Killed My Father tersebut berdasarkan memoar aktivis HAM Kamboja, Luong Ung, yang mendokumentasikan pengalamannya sebagai gadis muda di bawah peraturan ketat Khmer Rouge.

Buku memoar First They Killed My Father tersebut merupakan sebuah buku non-fiksi yang terbit pada tahun 2000 oleh Loung Ung. Buku ini mengisahkan perjuangan hidup seorang bocah dan keluarganya saat berada di bawah rezim pembunuhan Pol Pot.

Kisah ini menginspirasi Jolie yang mengaku termotivasi membuat film karena salah satu anaknya Maddox, lahir di Kamboja. First They Killed My Father akan rilis secara global di televisi berbayar pada 15 September.

