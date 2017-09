Waduh! Taylor Swift Ketahuan Paparazi Kencan dengan Joe Alwyn?

NEW YORK - Usai meluncurkan lagu terbarunya bertajuk "...Ready For It?" pada Minggu, 3 September 2017 lalu, baru-baru ini Taylor Swift kedapatan habis pulang kencan dengan pacar barunya, Joe Alwyn.

Keduanya nampak mengenakan jaket hoodie dan menghindari para fotografer. Penyanyi yang berencana mengeluarkan album Reputation November nanti tersebut telah lama dikenal sebagai penyanyi yang menambang emas dari kisah cintanya. Banyak lagu-lagu cinta Taylor dispekulasikan sebagai curhatannya tentang kekasih dan mantan-mantannya.

Lagu Ready For It bahkan digadang-gadang merupakan lagu untuk sang kekasih baru, Joe Alwyn. Meski dikatakan demikian, Taylor masih nampak enggan membuka kisah percintaannya dengan Joe di hadapan publik.

Menurut pantauan dari foto-foto yang diunggah Dailymail, nampak pasangan baru itu melesat menghindari sorotan kamera saat mereka kembali ke apartemen Taylor pada Sabtu, 9 September 2017.

Nampak pelantun Look What You've Made Me Do itu mengenakan rok mini, hoodie, dan sepatu bot diikuti dengan aktor Inggris Joe Alwyn di belakangnya. Hal itu memperkuat statement jika Taylor memang menjaga hubungan asmaranya dengan Joe luput dari sorotan kamera.

Spekulasi bahwa Joe telah menginspirasi Taylor dalam pembuatan lagu Ready For It, bukan tanpa pasal. Ada bait-bait lirik yang menggambarkan kalau lagu baru tersebut memang untuk Joe.

Hal tersebut dituangkan dalam bait, "Knew he was a killer, first time that I saw him, wonder how many girls he had left haunted," dan "Some boys are tryin' too hard. He don't try at all though. Younger than my exes but he act like such a man so I see nothing better, I keep him forever."

Seperti diketahui, Joe memang lebih muda dari mantan-mantan kekasih Taylor Swift. Joe Alwyn kini berusia 26 tahun. Sementara mantan Taylor Swift, Tom berusia 36 tahun dan Calvin kini menginjak usia ke-33 tahun.

Taylor dan Joe rupanya telah diam-diam berkencan sejak tahun lalu dan keduanya memilih untuk menutup hubungan asmara mereka dari sorotan kamera. Kisah cinta yang tertutup ini juga tercantum di lirik Ready For It di bagian: "I-I-I see how this is gonna go, touch me, and you'll never be alone, i-island breeze and lights down low. No one has to know."

Ready For It pertama kali terdengar dalam pertandingan football antara Florida State vs Alabama di ESPN pada Sabtu 2 September. Setelah itu, lagu baru Taylor terdengar ketika lagu ini dipakai sebagai backsound preview serial musim gugur ABC, yakni Scandal, Speechless, Dancing with the Stars, dan Designated Survivor.

Lirik lagu ini ditulis Taylor bersama Max Martin, Karl Schuster, dan Ali Payami yang sudah sering berkolaborasi dengan kekasih Joe Alwyn itu dalam menulis lagu. Ketiganya juga berperan besar dalam menuliskan lagu-lagu dari album hits Taylor, “1989”.

