Pasca-Keguguran, Sammy Simorangkir Umumkan Istri Jalani Operasi

JAKARTA - Awan gelap masih menaungi rumah tangga Sammy Simorangkir dan Vivianne. Setelah mengalami keguguran, Vivianne kini harus naik meja operasi.

Hal tersebut diketahui dari postingan Instagram Sammy. Senin (4/9/2017), mantan vokalis Kerispatih itu mengunggah foto mengenakan baju operasi bersama tim dokter dan perawat.

"Bersama tim dokter dan perawat yang sukses... mengoperasi istri saya... Puji Tuhaaaaaan... yeaaay...," tulis Sammy di Instagram.

Dalam foto itu, Sammy tampak menggenggam tangan Vivianne. Namun, wajah Vivianne tak terlihat dalam foto tersebut. Sementara senyum tersungging di wajah setiap dokter dan perawat.

Sementara foto lain diambil di ruang operasi. Lagi-lagi, wajah Vivianne tak terlihat di foto itu. Tubuhnya sudah ditutup kain biru. Tim medis juga tampil lengkap dengan masker mereka.

(foto: Instagram/@sammysimorangkir)

"Tim dokter dan perawat sebelum beraksi di ruang operasi untuk... kesembuhan isteriku tercinta #tulangrusuk #myeverything," tulis Sammy.

Pria berkacamata itu tak menjelaskan apa yang membuat istrinya dioperasi. Meski begitu, netizen langsung ramai-ramai mendoakan kesembuhan Vivianne setelah keguguran dan menjalani operasi.

"Get well soon, Vivi... Tuhan pasti tolong. Amin," doa @keyvingett.

"Semoga lekas sembuh ya kak @viv_viviane. Semangat ya bang @sammysimorangkir buat dampingin terus tulang rusuknya," sambung @nissabajaj.

