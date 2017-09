Prosesi Akad Nikah, Raisa Cantik Banget!

JAKARTA - Akad nikah Raisa dan Hamish akan digelar hari ini, Minggu 3 September 2017, sekira pukul 09.00 WIB di MidPlaza, Jakarta Pusat.

Sayangnya acara tersebut digelar tertutup untuk awak media sehingga tidak bisa dipublikasikan secara langsung kepada masyarakat. Namun, akun @thebridestory yang mengabadikan momen-momen membahagiakan Raisa dan Hamish mulai pertunangan hingga siraman serta sungkeman membagikan sebuah foto Raisa mengenakan pakaian pengantin untuk akad nikah.

Raisa tampak anggun mengenakan pakaian serba putih dengan riasan wajah yang terkesan natural. Wajah cantik Raisa pun terpancar jelang prosesi akad nikah.

(foto: Instagram/@thebridstory)

"A beauty shot of @raisa6690 moments away from her akad ceremony with @hamishdw. Stay tune for more exclusive updates! #BridestoryXRaisaHamish," tulis akun @thebridestory.

Netizen pun berkomentar memuji kecantikan Raisa jelang pernikahannya dengan Hamish Daud. Mereka pun mendoakan acaranya lancar dan keduanya berbahagia usai menikah.

"Cantiiikkkk ❤❤❤," kicau @diiah1508.

"Org cakep mah bebas yak, baru foto madep samping aje udh keliatan cantik banget," timpal @cicimulia_.

"HWD akak cantiiikku @raisa6690 bahagia slalu brsma kak @hamishdw 💑😍😘😘😘," tutur @vfardils.

