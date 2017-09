Rangkaian Rasa Bahagia Raisa Sebelum Dipinang Hamish Daud...Rasanya Luar Biasa Sekali

JAKARTA - Momen bahagia Raisa Andriana semakin terlihat ketika menggelar acara siraman disusul upacara adat Sunda yang dinamakan Ngeuyeuk Seureuh, pada Selasa 29 Agustus 2017.

Saat siraman suasana haru bercampur bahagia nampak dirasakan oleh pelantun lagu "Usai Di Sini" tersebut. Betapa tidak acara siraman tersebut menjadi momen terakhir Raisa bisa merasakan kehangatan kasih sayang orangtua dan keluarga, sebelum nantinya akan dipinang Hamish Daud menjadi istrinya.

Lewat sebuah postingan di akun Istagram, Raisa menuliskan pesan yang menggambarkan perasaannya jelang waktu pernikahan yang akan digelar Minggu 3 September 2017.

"Butuh beberapa hari untuk mencerna segala perasaan campur aduk setelah menjalani beberapa prosesi adat bersama keluarga terdekat. Rasanya luar biasa sekali. Yang sudah pernah, pasti tahu apa yg saya maksud. Yang belum pernah, tidak akan cukup ruang caption ini untuk menggambarkannya," tulis Raisa di akun resmi Istagram-nya @raisa6690.

Raisa juga memposting beberapa foto yang memperlihatkan proses siramannya. Mulai dari foto Raisa saat melakukan prosesi siraman, disusul kecupan hangat sang Ibu, gendongan ayah dan keluarga terdekatnya, hingga foto bersama keluarga setelah siraman.

Netizen pun banyak yang mendoakan agar proses pernikahan Raisa dan Hamish akan berjalan dengan lancar. Selain itu, ada juga yang berharap keduanya menjadi pasangan yang berbahagia.

"Semoga lancar acaranya teh yayaaa!!πŸ˜πŸ’•," kicau @viravir6.

"Selamat Menempuh Hidup Baru Kak Raisa Semoga Menjadi Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Aamiin 😍😍," timpal @irmasna.

"Selamat menempuh hidup baru ya ka yaya, smoga menjadi sebuah keluarga yg samawa, kelak dikaruniai putra putri yg sholeh dan soleha. Selalu bahagia dunia akhirat ya ka yaya. Amin ya allah .. 😍," tutur @eviselviana178.

Setelah proses siraman, Raisa pun mengunggah proses sungkeman kepada keluarga yang menandakan meminta restu sebelum melakukan pernikahan dengan Hamish.

"Sungkeman, pengajian, dan Ngeyeuk Sereuh dalam kehangatan rumah yang selama 27 tahun ini saya tinggali. So much love, warmth, and memories in this home, and those, I will carry with me to my new home ❀️," urai Raisa.

Tak lupa, Raisa menyertakan beberapa foto sungkeman dirinya dengan kedua orangtua yang terlihat mengharukan saat bersimpuh di hadapan sang ibu.

Tepat di hari ini, Raisa dan Hamish akan mengucapkan janji suci pernikahan serta akan menjadi pasangan suami-istri. Selamat menempuh hidup baru, Raisa dan Hamish!

