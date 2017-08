FOTO: Seru, Yuk Intip Kemewahan Liburan ala Princess Syahrini

JAKARTA - Penyanyi cantik Syahrini tidak pernah lepas dari suasana glamor di manapun ia berada. Buktinya, ketika kediamannya disambangi petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, ia pun tengah melakukan perjalanan ke Mykonos, Yunani.

Meski terkesan hilang ketika dicari keberadaannya terkait pajak, penyanyi bernama asli Rini Fatimah Jaelani itu tidak ragu-ragu memamerkan kemewahan di tempat tujuannya tersebut.

(foto: Instagram/@princessyahrini)

Dalam pembelaannya, Syahrini sempat mengklaim bahwa ia harus menjalani syuting video klip terbaru, yang berjudul Wanita Lain. Pasalnya, ia memiliki utang lagu kepada label rekamannya. Mykonos menjadi tempat pilihannya untuk syuting video klip tersebut.

“On Set For New V'Clip 🎥📹 Of My New Single ..,” tulis Syahrini dalam keterangan salah satu fotonya.

Kemewahan kali ini menunjukkan perjalanannya di atas kapal pesiar kecil atau yacht. Untuk keperluan syuting, mantan rekan duet Anang Hermansyah itu menjajal seluruh bagian kapal, mulai dari geladak, memamerkan tulisan Princess di bagian samping, hingga bersantai di atas bagian buritan. Dalam salah satu fotonya, ia juga menyisipkan kutipan kata-kata bijak sementara menegaskan kembali bahwa ia tidak hanya berjalan-jalan.

“Life Is Like Sailing ... You Can Use Any Wind To Go In Any Direction #PrincesSyahrini,” tulis Syahrini.

(foto: Instagram/@princessyahrini)

“Meraki (μεράκι) ; to do something with the soul, creativity, or love; to put something of yourself into the work. That's What I'm Trying To Do For All Of You My Sweethearts, New Single Coming,” tambahnya.

Memang, proses persiapan lagu terbaru itu dapat dikatakan tersimpan rapi di media sosial. Setelah terakhir merilis lagu I Love You Allah dalam rangka bulan puasa dan album Princess Syahrini pada 2016, ia sempat menunjukkan momen-momen latihan vokal dan perawatan pita suara di Los Angeles dan California, Amerika Serikat. Sesi latihan yang dijalaninya pun tidak hanya sekali.

Sementara itu, ia cenderung menghindar ketika ditanya mengenai pajak barang-barang mewah yang sempat menyeretnya belum lama ini. Ketika ditanyai di Bogor, Jawa Barat, mengenai masalah tersebut, ia hanya mengatakan terima kasih dan menyatakan dirinya mengikuti kebijakan Tax Amnesty, sehingga dapat memastikan dirinya sudah membayar pajak yang diklaimnya berjumlah miliaran Rupiah tersebut.

(foto: Instagram/@princessyahrini)