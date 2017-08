Tak Ingin Diistimewakan, Gal Gadot Sembunyikan Kehamilan saat Syuting Justice League

LOS ANGELES – Bintang Wonder Woman, Gal Gadot, rupanya menyembunyikan kabar kehamilan dirinya dari para pemain Justice League selama proses syuting berlangsung.

Gadot sengaja melakukan itu karena dirinya tak ingin merepotkan para pemain lain dan mendapatkan perlakuan istimewa selama syuting.

Hal yang sama juga dilakukan olehnya ketika pengambilan gambar untuk film Wonder Woman. Proses syuting Wonder Woman dan Justice League memang dalam waktu yang berdekatan dan kala itu Gadot sedang mengandung anak keduanya.

“Aku tidak ingin mendapat perhatian. Peraturannya memang harus perempuan tersebut menyelesaikan pekerjaannya, akan tetapi ada juga proses yang panjang dan banyak pemrograman yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan syuting,” ungkapnya sebagaimana dilansir Contactmusic, Kamis (24/8/2017).

Gal Gadot akhirnya berhenti menyembunyikan kemahilan ketika perutnya sudah semakin besar. Setelah itu ia pun harus mendapatkan tambahan efek agar perut buncitnya tidak terlihat di dalam layar lebar nanti.

“Kami membuka kostumnya dan menaruh layar hijau di perutku. Dan bagiku itu sangat lucu melihat Wonder Woman dengan perut buncit,” katanya.

Dalam Justice League, Wonder Woman akan berkumpul dengan superhero DC lainnya seperti Batman (Ben Affleck), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa), dan Cyborg (Ray Fisher). Kelima pahwalan super ini akan menyelematkan bumi dari serangan alien.

Saat pertama kali muncul sebagai Wonder Woman, Gal Gadot mendapatkan komentar negatif terkait payudaranya yang kecil. Ia pun merasa sangat sedih mengapa para fans justru membahas sesuatu seperti itu melainkan kualitas aktingnya.

“Aku mengatakan kepada mereka, ‘Dengar, jika kalian ingin Wonder Woman seperti aslinya, maka carilah orang Amazon asli. Mereka bahkan hanya memiliki satu payudara. Benar-benar satu payudara. Jadi, apa yang kalian bicarakan di sini? Aku memiliki payudara dan pantat kecil? Itu justru akan membuat banyak perbedaan,’” lanjutnya.

Kendati mendapat kritikan terkait payudara yang kecil, Wonder Woman menjadi film DC Extended Universe yang mendapatkan pendapatan kotor tertinggi. Film ini bahkan mampu mengalahkan Batman vs Superman: Dawn of Justice yang semula digadang-gadang akan menjadi film terlaris Warner Bros.