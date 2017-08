FOTO: Jelang Pernikahan, Hamish Daud Puji Kecantikan Raisa...That Smile

JAKARTA - Perjalanan kisah asmara Hamis Daud dan Raisa kini semakin menjadi sorotan publik. Pasangan yang tak banyak berbicara soal hubungan mereka tersebut semakin gencar menunjukkan kemesraan di media sosial.

Kali ini giliran pria berdarah Australia tersebut yang memajang potret keduanya yang tengah bersama. Meski bukan dalam gerakan mesra, kebersamaan mereka menjadi perhatian publik mengingat latar dan sosok fisik rupawan keduanya.

Lewat foto yang diunggah pada Kamis (24/8/2017), Hamish mengunggah pantulan kaca dirinya yang tengah memotret Raisa di dalam elevator. Senyuman manis pelantun Kali Kedua itu membuatnya ikut tersenyum dan mendeskripsikannya dalam kalimat singkat di kolom keterangan foto.

"That smile," tulis Hamish.

(foto: Instagram/@hamishdw)

Foto tersebut langsung menarik perhatian warganet dan fans dengan mendapatkan nyaris menyentuh angka 200.000 like dan 6000 komentar, hingga berita ini diturunkan. Raisa pun langsung ikut dalam salah satu yang berkomentar dengan menuliskan ungkapan sayang lengkap diiringi emoji.

"Sayang πŸ˜ŠπŸ’œ," komentar Raisa lewat akun pribadinya.

Tak sedikit dari warganet ikut menuliskan reaksi seperti Raisa. Mereka ramai-ramai menulis kata 'Sayang πŸ˜ŠπŸ’œ' dalam kolom komentar.

Selain itu, ada pula yang ikut menaruh ucapan dan doa jelang pernikahan Hamis dan Raisa yang kabarnya akan digelar pada 3 September mendatang.

"Tenang bang hamish ma kak yaya tanggal 3 sah," tulis @ismirad12.

"Calon nganten," tulis @hardyantoadi.

"Yang mau nikah bentar lagi," tulis @rahtian.

"Happy for you two guys. Lancar sampai hari H," tambah @nengrarass.

Hamish Daud dan Raisa sempat mengejutkan publik pada awal publikasi hubungan keduanya. Para fans bahkan ramai-ramai memasang tagar #HariPatahHatiNasional saat bintang film tersebut melamar Raisa pada 21 Mei 2017 di kediamannya bertempat di Cinere, Depok, Jawa Barat.