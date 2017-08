Soal Berlibur Bareng Tamara Bleszynski, Mike Lewis: Itu Enggak Direncanakan dan Kebetulan

JAKARTA - Kebersamaan Mike Lewis dan Tamara Bleszynski yang kerap ditunjukkan di media sosial menimbulkan berbagai reaksi publik. Mengingat status mereka yang sudah tak lagi menjadi sepasang suami istri dan masih tetap harmonis.

Kebersamaan itu kembali terlihat dalam unggahan terbaru di Instagram. Keduanya mengunggah foto bersama dengan ditemani Kenzou Leon Bleszynski dan Teuku Rassya, anak dari pernikahan terdahulu Tamara.

(Baca Juga: FOTO: Kerap Berlibur Bersama Mike Lewis, Tamara Bleszynsky: No, Kita Enggak Balikan)

Potret kebersamaan mereka menuai berbagai reaksi dari netizen, salah satu yang mencolok adalah permintaan agar bisa rujuk kembali. Namun, Mike tak memberikan tanggapan detail dan meminta agar tidak membahasnya.

"Kayaknya saya harus kita arahin lagi ke acara ini (sebuah toko kue)," ujar Mike yang ingin mengalihkan pembicaraan saat ditemui di sebuah toko kue, Senopati, Jakarta Selatan pada Selasa (22/8/2017).

(Baca Juga: Keren! Mike Lewis Ingin Sajikan Masakan Spesial buat "Istri Baru")

(foto: Rima Wahyuningrum/Okezone)

Terkait kebersamaan di balik potret tersebut, pemilik nama lengkap Michael George William Lewis ini menjelaskan bahwa pertemuan itu tak direncanakan secara matang dan mendadak, mengingat Tamara yang kini tinggal di Bali dan Rassya tengah berlibur di sana sejak bersekolah di London, Inggris.

"Liburan kemarin enggak (direncanakan) juga. Mendadak. Kebetulan kemarin ada di situ, Tamara juga ada d isitu. We are very lucky to have anyone there," tambahnya.

(Baca Juga: Permasalahkan Arti Perempuan di KBBI, Tamara Bleszynski Bikin Heboh Netizen)

Baginya, kebersamaan saat itu adalah momen bahagia. Tak sekedar bertemu lagi dengan mantan istrinya tapi juga bersama Kenzou dan Rassya.

"Momennya ya bahagia, nice moment. Bahagia karena ya seperti kalian bilang jarang kita semua kumpul di satu tempat dan senang kalau saya bisa lihat Kenzo dan Rassya dekat. Mamanya juga senang, sayanya juga ada," tegasnya.

(foto: Instagram/@tamarableszynskiofficial)

Sementara Tamara mengaku, banyak yang menanyakan foto liburan bersama Mike dan Kenzou. Namun, ia menegaskan ia dan Mike tak kembali menjadi pasangan.

"Wow, byk yg tanya. No, kita enggak balikan," tulis Tamara pada keterangan fotonya.

Seperti diketahui, Mike Lewis dan Tamara Bleszynski menikah pada 2010 dan dikaruniai satu anak. Setelah hampir lima tahun bercerai sejak 2012, keduanya masih belum menemukan tambatan hati baru untuk melangsungkan ke pernikahan.

(Baca Juga: Antusias Bisa Masak untuk Tamara Bleszinsky, Mike Lewis Nikmati Liburan Bareng di Bali)