Keren! Mike Lewis Ingin Sajikan Masakan Spesial buat "Istri Baru"

JAKARTA - Tak sembarang bisa memasak, Mike Lewis rupanya ditanamkan filosofi cinta oleh orangtuanya sejak kecil untuk bisa menguasai kemampuan di balik kompor. Pria berdarah Kanada tersebut mengatakan bahwa sang ibu menanamkan agar ia bisa memasak untuk orang tercinta dan kerabat suatu saat nanti.

"Sejak saya kecil dari usia 8 -10 (tahun), dia udah ajarin masak, dia bilang waktu itu 'Mike kalau kamu bisa masak, kamu bisa selalu kasih sesuatu ke orang yang kita cinta, atau ke temennya'," ujar Mike di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2017).

(Baca Juga: FOTO: Kerap Berlibur Bersama Mike Lewis, Tamara Bleszynsky: No, Kita Enggak Balikan)

Pada kesempatan di acara kelas memasak bersama sebuah toko kue, Mike mengatakan bahwa ia tak biasa untuk membuat kue dan itu menjadi pengalaman baru untuknya. Ia pun bermimpi untuk bisa membawa istri barunya kelak ke dapur.

"It's super nice, benar-benar kayak sesuatu yang baru, sesuatu yang apa bisa saya bawa ke dapur saya sendiri nanti, mungkin untuk Kenzou atau untuk ke istri baru mungkin," urainya.

Terkait orang terkasih, mantan suami Tamara Bleszinsky yang telah menduda selama 5 tahun tersebut mengungkapkan kepuasannya jika bisa memasak untuk disajikan kepada orang lain. Baginya, ia akan senang jika menyaksikan orang memakan hasil racikannya ketimbang makan hasil sendiri.

(Baca Juga: Permasalahkan Arti Perempuan di KBBI, Tamara Bleszynski Bikin Heboh Netizen)

(foto: Rima Wahyuningrum/Okezone)

"Kepuasan itu kalau kamu bisa bikin seseorang senang dengan apa yang saya masak, itu jauh lebih enak dari pada saya makan masakan enak sendiri. Hasilnya kalau saya lihat orang lain senang makan masakan saya itu melebihi kalau saya makan makanan sendiri. So I'm happy if I cook for someone," tutur Mike.

(Baca Juga: Anak Ikut Tamara Bleszynski di Bali, Mike Lewis Tak Masalah Rutin Berkunjung)

Sebelumnya diberitakan, Mike Lewis dan Tamara Bleszynsky tetap menjaga hubungan setelah resmi bercerai pada Mei 2012. Hubungan baik ini dijalani demi anak semata wayang mereka, Kenzou Leon Bleszynsky.

Keharmonisan hubungan keduanya terlihat dari berbagai foto yang diunggah ketika menghabiskan waktu bersama-sama pada akun Instagram masing-masing. Seperti yang baru-baru ini, Tamara dan Mike tengah berlibur di Bali bersama Kenzou dan Teuku Rassya.

Wanita berdarah Polandia ini menjawab pertanyaan bahwa ia dan Mike tak kembali menjadi pasangan. "Wow, byk yg tanya. No, kita enggak balikan," tulis Tamara pada keterangan fotonya.

(Baca Juga: Mike Lewis Akui Masih Cinta Tamara Bleszynski, Tapi...)