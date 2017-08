FOTO: Kerap Berlibur Bersama Mike Lewis, Tamara Bleszynsky: No, Kita Enggak Balikan

JAKARTA - Mike Lewis dan Tamara Bleszynsky tetap menjaga hubungan setelah resmi bercerai pada Mei 2012. Hubungan baik ini dijalani demi anak semata wayang mereka, Kenzou Leon Bleszynsky.

Keharmonisan hubungan keduanya pun terlihat dari berbagai foto yang diunggah ketika menghabiskan waktu bersama-sama pada akun Instagram masing-masing.

Seperti yang baru-baru ini, Tamara dan Mike tengah berlibur di Bali bersama Kenzou dan Teuku Rassya. Wanita berdarah Polandia ini menjawab pertanyaan bahwa ia dan Mike tak kembali menjadi pasangan.

"Wow, byk yg tanya. No, kita enggak balikan," tulis Tamara pada keterangan fotonya.

Ibu dua anak ini melanjutkan kalau dirinya pria yang sempat menikahinya pada 2 Februari 2010 tersebut hanya saling mendukung, menghargai dan menghormati satu sama lain.

"Tapi kita saling mendukung, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Wishing you all the best untuk Film barunya yah Mikey. Semangat shooting! Can't wait for the movie to come out! #friendsforlife πŸ‘πŸ˜Ž," tambahnya.

Melihat tulisan keterangan pda foto yang diunggah, banyak netizen merasa salut dengan keputusan yang diambil oleh mantan pasangan tersebut lantaran bisa menurunkan setiap ego demi sang anak.

Namun tak sedikit pula yang tetap memberikan dukungan agar Tamara dan Mike bisa bersama kembali membina keluarga karena dinilai sangat cocok.

"Enak banget yaa bisa jd sahabat, buat anak yg terpenting, egois orang tua d hilangkan... Smile everyday Kak @tamarableszynskiofficial 😚😚," tulis komentar akun @blacksweetz09.

"Balikan aja ka @tamarableszynskiofficial dah cocok bgt...yg hrs di inget hrs saling mengalah..ga ada manusia yg sempurna...πŸ˜‡," tambah akun @cc_felis.