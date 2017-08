VIDEO: Keluarga Tak Tahu Syahnaz Sadiqah Sudah Dilamar Jeje 'Govinda'?

JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan Syahnaz Sadiqah. Pemeran Dokter Clara di sinetron Dunia Terbalik tersebut kabarnya baru saja dilamar oleh sang kekasih, Richie Ismail atau yang lebih akrab dikenal sebagai Jeje 'Govinda'.

Kabar dilamarnya Syahnaz oleh Jeje ini pertama mencuat dari kicauan adik Raffi Ahmad itu sendiri. Seolah ingin berbagi dan mengumumkan kebahagiaannya pada dunia, Syahnaz mengunggah video pendek dirinya di Como, Italia.

Di video tersebut, Syahnaz memeluk Jeje sambil memamerkan tangannya dimana sebuah cincin melingkar di jari manisnya. Tertulis kata "Yes i do!" di video yang memperlihatkan punggung Jeje itu.

"Selama pacaran baru sekali ini dia kasih aku surprise! Enggak tahu mau ngomong apa. Pokoknya i'm so happy. Yes i do @ritchieismail," tulis Syahnaz sembari menyisipkan emoji cincin dalam caption Instagramnya.

Walau kabar lamaran ini langsung menyebar, tapi keluarga Syahnaz sendiri mengaku tidak tahu. Nisya Ahmad, kakak Syahnaz, mengaku belum mendapat kabar apapun dari sang adik yang saat ini memang tengah liburan di Eropa bersama Jeje.



"Karena Nanas (panggilan akrab Syahnaz) memamerkan (cincin), kayak 'yes i do' gitu kan ya, ikut senang saja," komentar Nisya singkat seperti dalam tayangan Go Spot, Minggu (20/8/2017).

Jika memang Jeje telah melamar Syahnaz di Italia, Nisya turut senang. Nisya berharap lamaran tersebut bisa segera dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, yakni pernikahan.

"Insyaallah kalau misalnya dikasih kesempatan sih, ini pinginnya sih (pernikahan) pasti secepatnya," lanjut Nisya.

Jawaban hampir senada datang dari Raffi Ahmad. Sebagai anak tertua sekaligus wali Syahnaz nantinya di pernikahan, Raffi berharap sang adik akan segera dipinang oleh Jeje.

Menurut suami Nagita Slavina tersebut, Jeje telah menunjukkan itikad baik dan niatan serius untuk menikahi Syahnaz selama beberapa waktu ini. Hanya saja, pertemuan keluarga besar kedua belah pihak untuk membicarakan pernikahan hingga kini masih belum terjadi.

"Iya doain saja. Kayaknya sih serius. Ya kalau jodoh kan pasti didekatkan terus. Kalau ngomong sih, ya sudah ada omongan Jeje mau serius. Tapi kalau pertemuan keluarga besar gitu belum. Tapi mau ke arah sana. Doain saja," ungkap Raffi.