VIDEO : Joget Lagu Despacito di Kamar Mandi, Shandy Aulia Bikin Geregetan

JAKARTA - Shandy Aulia baru-baru ini mengunggah sebuah video terbaru lewat instagram pribadi @shandyaulia. Uniknya dalam video tersebut, istri dari David Herbowo ini tampak asyik menikmati alunan lagu Despacito milik Luis Fonzi feat. Daddy Yankee. Sontak video ini mencuri perhatian banyak netizen.

Dalam video tersebut, aktris 30 tahun ini tengah berjoget di dalam sebuah kamar mandi yang berlatar sebuah bathtub. Dengan memakai gaun hitam sedikit terbuka dibagian lengan dan perut, Shandy seolah tak mempedulikan gaya jogetnya. Tak hanya itu, wajah dari Shandy Aulia pun begitu ceria melakukan joget tersebut.

Tak ketinggalan pula, ia (Shandy) juga menuliskan semacam kalimat untuk menerangkan maksud dirinya berjoged. Dalam tulisan itu, dirinya tidak perduli meski gaya berjogetnya kurang baik. Yang terpenting baginya hanyalah menikmati waktu kesendiriannya di kamar mandi untuk berjoget.



"Itu terjadi saat saya sendirian di kamar mandi. Saya menari sedikit, tidak ada yang peduli jika saya tidak bisa menari dengan baik. Baru bangun dan menari," tulis Shandy Aulia.



Shandy Aulia memang terbilang aktif dalam media sosial terlebih instagram. Ia pun kerap membagikan foto-foto dirinya bahkan dengan suaminya sekalipun. Seolah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangganya jauh dari gosip tak sedap.

Shandy pun memilih David Herbowo sebagai pasangan hidup. Menikah pada Desember 2011 lalu, Shandy juga belum dikaruniai momongan. Tetapi hal itu tampak santai ditanggapi oleh Shandy Aulia.



"Enggak, enggak, kita enggak menjalani program, kita natural saja. Pokokya anytime Tuhan kasih, kita oke," ungkap Shandy Aulia.

Melihat unggahan itu, sontak saja membuat netizen terhibur dan geregetan berkat ulahnya. Tak sedikit netizen yang memuji tarian yang diperagakan Shandy tetapi adapula netizen yang menyebut bahwa gaya jogetnya kaku. Kendati demikian, video yang dibagikannya sukses dilihat oleh 500 ribu lebih netizen.



"Gk nyangka kak @shandyaulia ternyt suka nge dance jg ya😘😘," tulis @chacha_citra.



"Aku sukaaa 😍😍 yang penting happy. Do what makes you happy @shandyaulia," tulis @miauceagnes.



"Kakuh x badanya joget. Gk cocok. πŸ˜•," tulis @marthaulina_manalu.