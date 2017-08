Anak Ikut Tamara Bleszynski di Bali, Mike Lewis Tak Masalah Rutin Berkunjung

JAKARTA - Sejak hak asuh putra semata wayang jatuh ke tangan sang mantan istri, Tamara Bleszynski, aktor peran Mike Lewis terpaksa harus terpisah jauh dengan si kecil. Bagaimana tidak, Kenzou Leon Bleszynski Lewis memilih menetap di Bali bersama dengan Tamara.

Kendati demikian, sebisa mungkin Mike berusaha menjaga hubungan dengan Kenzou tetap baik meski tidak tinggal satu atap. Ia ingin bagaimana pun caranya supaya bisa menciptakan waktu berkualitas berdua dengan sang anak walaupun tepisah jarak cukup jauh.

BACA JUGA: Anak Diincar Pedofil, Nafa Urbach Ngamuk dan Siap Tangkap Pelaku

"Kita harus jalani dengan baik apa adanya. Whatever we can do, we do. It's life, if it's not perfect, we try to make it as perfect as we can with whatever we have. Jadi walaupun dia tinggal di kota berbeda dari daddy, it's ok i'll make it work," katanya kepada para Pewarta saat dijumpai di kawasan Lippo Mall Puri, Jakarta Barat.

Untungnya, Mike dan Tamara sepakat bakal mengasuh Kenzou berdua. Jadi pemain Hafalan Salat Delisa itu berhak berjumpa dengan sang anak kapan pun dan dimana pun. Baru-baru ini juga Mike kedapatan menghabiskan waktu bersama Kenzou di Jakarta.

Terkadang dalam rangka berlibur, Kenzou memilih mengunjungi rumah Mike selama lebih dari sepekan. Hal serupa juga nyatanya sering dilakukan oleh Mike kepada sang anak.

"Jadi dia baru di Jakarta sama saya sepuluh hari yang lalu. Dan weekend ini saya mau ke Bali juga," imbuhnya.

Terlepas dari itu semua, pria kelahiran Tokyo, Jepang ini juga tak lupa membeberkan perkembangan terkini Kenzou. Dijelaskan Mike, sang anak sudah mulai kembali sekolah. Kenzou diketahui tengah berada di bangku kelas dua Sekolah Dasar (SD).

"He's great. Dia senang, baru masuk kelas 2. Dia sangat senang di sekolah. Dia juga sambil summer vacation sama daddy, jadi he's great," imbuhnya.

Sementara itu, Mike dan Tamara sendiri telah melangsungkan pernikahan pada 2 Februari 2010. Kala itu, pesta mewah digelar di Bali. Tidak menunggu lama bagi Mike untuk menanti kehadiran anak pertama. Pasalnya selang beberapa bulan kemudian, Tamara dinyatakan hamil Kenzou.

BACA JUGA: Upaya Nafa Urbach Hadapi "Valakor" demi Keutuhan Rumah Tangga

Namun sayang rumah tangga mereka tidak berjalan dengan mulus. Pada April 2012, keduanya memutuskan untuk menyudahi biduk rumah tangga. Meskipun sempat disebut-sebut hanya menikah kontrak, keduanya mengelak bahwa perceraian terjadi memang karena sudah tak sepaham.