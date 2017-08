FOTO: Ulang Tahun, Ruben Onsu Banjir Ucapan Selamat

JAKARTA - Presenter sekaligus aktor peran Ruben Onsu tengah berbahagia. Bagaimana tidak pada Selasa (15/8/2017), Ruben mendapatkan kejutan ulang tahun spesial dari keluarga kecilnya. Per hari ini, suami Sarwendah itu pun secara resmi menginjak usia 34 tahun.

Umur semakin bertambah, bapak satu orang anak itu merasa sangat bersyukur. Tak lupa, ia juga mengucapkan terimakasih kepada sang istri atas kejutan ulang tahun yang telah disiapkan dengan susah payah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ruben lewat laman Instagram pribadinya.

"Thankyou semua untuk surprisenya, special thanks istriku @sarwendah29 yang membuat semua berhasil πŸ™πŸ™πŸ™," kata Ruben mengawali caption.

Β

Selanjutnya kakak Jordi Onsu itu pun mengungkapkan harapan dan doa di hari spesialnya kali ini. Ruben berharap dapat dijauhkan dari penyakit dan selalu hidup sehat selalu. Ia juga ingin kariernya di industri hiburan tetap berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

"Terima kasih juga untuk semua yang sudah mendoakan untuk bertambahnya usiaku, doakan aku panjang umur, sehat selalu dan sukses Aminnnnn," sambungnya.

Dalam foto yang diunggah terlihat Ruben bersama dengan sang istri juga sang anak Thalia Putri Onsu berdiri sejajar dengan sejumlah kerabat terdekat. Deretan kue tertata dengan rapi berada tepat di hadapan mereka. Sedangkan tulisan besar dengan kata 'HBD AYAH' diletakkan paling depan.

Potret serupa tersebut nyatanya sudah diposting lebih dulu oleh Sarwendah di laman Instagram pribadinya. Mantan personel itu menyampaikan ucapan selamat ulang tahun lengkap dengan pesan mesra di akhir kalimat kepada sang suami tercinta.

"Happy birthday Ayah kesayangannn @ruben_onsu We Love YouπŸŽ‰πŸŽ‰πŸ˜πŸ˜," tutur Sarwendah.

Meskipun diposting saat dini hari, ucapan selamat ulang tahun untuk Ruben tetap mengalir dari para netizen. Mayoritas dari mereka berharap keberuntungan terus mengiringi langkah pemain Tina Toon dan Lenong Bocah The Movie tersebut.

"HBD kak @ruben_onsu panjang umur, sehat selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, semakin sukses karirnya jadi tetap selalu rendah hati, pokoknya wish you all the for kak @ruben_onsu happy birthday," doa @paijemmanis.