Anak Diincar Pedofil, Nafa Urbach Ngamuk dan Siap Tangkap Pelaku

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Nafa Urbach kembali mencurahkan isi hatinya di media sosial. Kali ini bukan soal rumah tangganya, melainkan mengenai anak perempuan sematawayangnya yang bernama Mikhaela Lee Jowono.

Nafa mengunggah foto capture sebuah komen pemberitaan sebuah media online. Dalam berita tersebut buah hatinya lah yang menjadi topik pembahasan. Namun, istri Zack Lee ini merasa sangat geram saat membaca komentar-komentar pada berita tersebut.

Saat dilihat, ternyata ada beberapa netizen yang memberikan komentar dengan menyebutkan loli untuk anaknya. Usut punya usut, kata loli tersebut merupakan sebutan bagi mereka yang mempunyai obsesi terhadap anak di bawah umur atau pedofil.

"Harii ini ada berita mikha di showbizz dan saya mendapati banyak sekali pedofilia yg coment disana !!!! saya akan carii kalian semuaaa dan saya yakin banyak ibu2 yg lain akan setujuu dan bergabung dengan saya !!! , yg punya ke ahlian It pls DM ke saya !!," tulis Nafa.

Kemarahan Nafa ternyata tak sampai di situ, ia juga mengunggah foto artikel yang membahas mengenai anaknya yang kini berusia 6 tahun tersebut. Merasa putrinya dilecehkan, ia mengatakan akan mengusut netizen yang memberikan komentar loli.

"Beritanya di siniii , dan pas sy cek banyakk paraaa penyakit jiwa coment !!!! saya sebagai ibu merasa maraahhh dan aseliiii naik daraahh !!!!! seriusss kalian smua pedofill !!! jgn main main kalian , ternyata kalia dimana mana yahh , satu satu sy akan focuskan buat cari kalian smuaaa !!!!," tulisnya lagi.

Nafa kemudian mengunggah foto kembali. Ia meng-capture sebuah artikel yang membahas mengenai istilah loli yang digunakan para pedofil. Dirinya juga bertanya pendapat para ibu tentang fenomena tersebut.

"How about this ???? !!!!!! gimana menurut ibu ibu se indonesiaaaa ????? , sy sudah surveyyy soal sebutan LOLI iniiii !!!! saya sudah bilang sy akan usut dan akan cariiiii !!!," tulis Nafa.

Foto dan keterangan tulisan itu langsung mengundang perhatian para netizen. Banyak yang berharap agar Nafa bersabar, dan ada pula yang mendukung agar dirinya mengusut tuntas kasus tersebut.