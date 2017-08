Kehadiran Jokowi di We The Fest Alihkan Perhatian Penonton Charli XCX

Jokowi di We the Fest (Foto: Ady/Okezone)

JAKARTA - Kerumunan para pengunjung festival musik We The Fest sudah tak udah diragukan lagi. Namun saat Charli XCX sedang tampil ada sebuah kerumunan berbeda di salah satu area.

Rupanya, kerumunan tersebut terjadi karena kehadiran orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Dari sekian banyak pengunjung yang hadir, Jokowi ternyata menjadi salah satu di antaranya.

Keramaian pun semakin tak tertahankan kala Jokowi memperbolehkan pengunjung untuk berfoto selfie bersama dirinya. Dengan pengawalan ketat dari Paspampres, Jokowi pun meladeni banyaknya permintaan untuk selfie bersama pengunjung.

Pada kesempatannya ini, Jokowi menonton penampilan dari Shura di panggungThis Is Bananas.

Di saat bersamaan Charli XCX terus menghibur para pengunjung We The Fest. Ia membawakan beberapa lagu andalannya seperti Break The Rules, Cool for the Summer, dan Boom Clap.