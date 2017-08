FOTO: Kue Ultah Sandra Dewi Bikin Netizen Salah Fokus

JAKARTA - Aktris peran Sandra Dewi genap berusia 33 tahun pada Selasa, 8 Agustus kemarin. Ucapan selamat tampak membanjiri akun instagram pribadinya.

Diketahui dari unggahan foto di sosial medianya, wanita kelahiran Pangkal Pinang ini merayakan hari jadinya bersama sang suami, Harvey Moeis. Keduanya tampak bahagia dan mesra dengan momen yang datang satu tahun sekali tersebut.

BACA JUGA: Ngemci di We Love Disney, Sandra Dewi Ingat Pernikahan

BACA JUGA: Meski Perut Membengkak, Sandra Dewi Terlihat Cantik

Tak hanya tentang kemesraan meraka, beberapa pengikut instagran Sandra Dewi juga salah fokus dengan bentuk kue yang dipesang oleh Harvey. Sebab tak seperti bentuk kue pada umumnya, pria yang dikenal tampan dan kaya itu memilih kue berbentuk ranjang tempat tidur untuk ulang tahun sang istri.

Sebagai pria yang sibuk, Harvey dianggap kreatif karena masih sempat memikirkan bentuk kue yang tidak biasa. Selain itu, netizen juga tertawa dengan model kue ulang tahun semacam itu.

"Salfok sama cakenya," tulis pemilik akun@rizki_ashalina_william.

"Gue ngakak sih lihat cake elo... Harvey sungguh kreatif ya," sahut netizen lain.

"Kuenya gemeeess.. Jd gk tega kalo itu dipotong... Buat pajangan ajah ka😂😂😂," tambah akun @herlina0924.

BACA JUGA: Blakblakan, Sandra Dewi Ungkap Pengalaman Dicap Tak Laku

BACA JUGA: Sibuk Kerja Jadi Kendala Kehamilan Sandra Dewi?

Suasana romantis juga ditunjukkan dari foto yang diunggah pasangan suami istri yang menikah pada 2016 itu. Salah satu tempat makan mewah di kawasan Jakarta menjadi pilihan Sandra Dewi juga Harvey untuk merayakan hari bahagia itu.

Tidak tertulis kado apa yang didapatkan Dewi Sandra di ulang tahunnya kali ini. Namun ia cukup bahagia karena di tahun ini ia diberi anugerah berupa kehamilan buah cintanya bersama sang suami.

Ia hanya menuliskan ucapan ulang tahun untuk dirinya sendiri berikut serta tanda bahagia dari emoji dan senyum dari wajahnya. Penggemar Disney ini juga berterima kasih kepada sang suami karena bisa memberi kejutan berupa banyak hal termasuk perayaan tersebut yang dibalut dengan makan malam romantis.

"Happy birthday to me 😍Makasih selalu setting dinner & everything 😍husband ❤️Dress by @cynthiatan__ #19weekspregnant#rmiscomingsoon," tulisnya dalam akun @sandradewi88.