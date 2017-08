Ini Cara Jitu Jessica Iskandar Hadapi El Barrack Jika Mulai Rewel

JAKARTA - Aktris peran sekaligus presenter Jessica Iskandar mempunyai cara jitu dalam menghadapi sang anak apabila sedang rewel. Sama seperti anak-anak pada umumnya, Jessica mengaku mood El Barrack Alexander seringkali berubah.

Apabila demikian, wanita 29 tahun itu pasti berusaha tenang ketika menghadapi El. Kata Jedar, sapaan akrabnya, setiap anak akan lekas tenang kembali jika ditangani dengan santai. Ia pun tidak menyarankan kepada ibu muda untuk panik saat menangani anak rewel.

"Yah kitanya harus tenang, ngeliat ketenangan kita dia juga kan bisa tenang. Kita harus ngajarin dia take it easy, thats will be alright," tutur Jessica saat dijumpai di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat pada Jumat (4/8/2017).

Terkadang untuk menenangkan El, mantan istri Ludwig Franz itu perlu mengabulkan keinginan sang anak apa pun itu asal masih dibatas kewajaran. Oleh karena itu, bintang Dealova itu pun selalu mencoba kabulkan keinginan balita kelahiran Juli 2015 itu dalam berbagai kesempatan.

"Lihat dia mau apa? Kalau misalnya tadi dia mau ke depan (timezone), dia mau main, oke ke depan kita main ke sana. Terus dia pasti senang lagi," imbuhnya.

Selain berbicara teknik ampuh menangani El, Jessica juga buka suara soal perkembangan hubungannya dengan Vishal Singh. Sering menghadiri acara bisnisnya sebagai bentuk dukungan, Jessica ternyata belum berencana menjalin kerjasama dengan Vishal dalam hal berbisnis.

"Kerjasama enggak sih kayaknya, ke depannya saya engga tau, tapi dalam waktu dekat sih enggak," sambungnya.

Meskipun menepis tudingan menjalin hubungan spesial dengan Vishal, pertemuan ibu satu orang anak itu dengan sang bintang Gopie tetap intens. Gara-gara berada di satu program acara, keduanya jadi semakin dekat seiring berjalannya waktu.

"Setiap hari sih ketemu karena kita kerja bareng gitu. Makanya mungkin kita terlihat dekat setiap hari ketemu becanda gitu," tambahnya.

Sementara itu dalam pernyataan yang terbaru, Jessica juga mengutarakan keinginannya untuk jalan-jalan ke India bareng Vishal juga El. Aktor asal India itu pun berjanji siap memandu perjalanan Jessica selama berada di sana.