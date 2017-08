Tak Sekadar Berakting, Joe Taslim Bocorkan Rahasia Sesungguhnya Jadi Aktor Sukses

JAKARTA – Joe Taslim kini sukses menjadi aktor yang namanya sudah berkibar di mancanegara. Apa rahasia dari pencapaiannya tersebut?

Menjadi aktor yang sukses, baik tingkat nasional maupun internasional, memang tidak mudah. Banyak upaya yang harus dilakukan agar impian menjadi aktor bisa terwujud.

Begitu pula yang dilakukan oleh aktor tampan Joe Taslim. Kesuksesan yang sudah diraihnya sekarang, memang tidak didapatkan dengan cara instan. Ada banyak hal yang dilakukannya, agar bisa mencapai posisi karier seperti sekarang.

Terkait keberhasilannya sebagai aktor tersebut, Joe pun tidak pelit berbagi ilmu. Dalam akun Instagram pribadinya, Joe mengunggah foto lengkap dengan keterangannya.

”Menjadi aktor tak sekadar tentang berakting, tapi juga tubuh yang prima. Disiplin berolahraga dan makanan sehat, salah satu kuncinya. Karena pada akhirnya, hal ini membuat saya tak hanya percaya diri beraksi tapi juga tenang saat tampil di depan publik,” tulis @joe_taslim.

Dengan bocoran rahasia menjadi aktor yang sukses tersebut, follower Instagram-nya pun memberikan banyak komentar.

”Setuju sekali abang yg ganteng ini uhuy,” tulis @verdy_bhawanta.

”God Bless you bang,” tambah @1lightsummer.

Sementara itu, @erick_irsan juga sangat antusias memberikan komentar, “Ahhhh i want to be actor... ahuuu.”

”Yes..that is true..om jota,” sahut @sarosa_akbar.

”Wow,you handsome @joe_taslim,” puji @ramadhanikirania

”Iloveyouuu,” tambah @felicitasmeidita.

“Hot daddy,” tutup @hayvanya.