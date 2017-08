Lepas Rindu, Raisa Cubit Pipi Hamish Daud

JAKARTA - Kepergian Hamish Daud ke Kalimantan Timur belum lama ini rupanya menghadirkan rasa rindu di hati sang kekasih, Raisa. Seperti terlihat dalam salah satu foto yang diposting Hamish di laman Instagram-nya, Raisa tampak menyambut kepulangan sang kekasih dengan cara menggemaskan.

Dalam foto tersebut, wajah Hamish tampak menjadi sasaran empuk bagi Raisa untuk melepas rindu. Sambil menunjukkan ekspresi gemas, Raisa terlihat mencubit pipi Hamish yang dalam momen itu terlihat pasrah menerima perlakuan sang kekasih.



"It's good to be home again," tulis Hamish dalam caption.

Belum lama ini, Hamish Daud memang sedang menghabiskan waktu di Kalimantan Timur untuk kepentingan pekerjaan. Tampak dalam foto lain yang diposting Hamish, ia sedang menikmati suasana alam sembari memandu acara bertema petualangan yang disiarkan oleh MNCTV.



Sejak meresmikan hubungan mereka lewat sebuah pertunangan, Raisa dan Hamish memang cukup sering menunjukkan kemesraan mereka melalui media sosial. Berbeda dengan sebelumnya, baik Raisa maupun Hamish sama-sama enggan berkomentar saat disinggung mengenai status hubungan mereka.

Raisa dan Hamish resmi bertunangan pada Mei 2017 lalu. Acara pertunangan keduanya saat itu digelar secara tertutup dan hanya dihadiri pihak keluarga serta kerabat.



Sementara itu, aksi lepas rindu Raisa terhadap Hamish langsung menuai respon dari netizen. Tidak hanya menyukai postingan tersebut, netizen yang sebagian besar kaum hawa juga turut mengungkapkan rasa cemburu mereka kepada Raisa.



"Abang, aku cemburu ya bang. Jangan begitu lagi," bunyi salah satu komentar netizen.

Hingga saat ini, postingan itu sudah disukai oleh ratusan ribu netizen. Kendati demikian, baik Raisa maupun Hamish sama-sama tidak merespon komentar netizen yang juga berjumlah cukup banyak.