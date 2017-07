10 Tahun Saling Mengenal, Chelsea Olivia Dapat Hadiah Romantis dari Glenn, So Sweet

JAKARTA - Hubungan asmara antara pasangan selebriti Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie memang sudah dibina sejak tahun 2007. Delapan tahun setelahnya, yakni di tahun 2015, pasangan yang bertemu dalam sebuah sinetron berjudul Buku Harian Nayla ini akhirnya meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, yang digelar di Gereja Kathedral, Jakarta Pusat.

Keduanya diketahui menjalin hubungan asmara sehari sebelum hari ulang tahun Chelsea yang ke 15, yakni 28 Juli 2007. Pada Kamis 27 Juli 2017, keduanya diketahui baru saja merayakan hubungan asmara mereka yang ke 10 tahun.

Seperti yang diketahui masyarakat, Glenn Alinskie merupakan sosok pria yan romantis dan selalu berusaha untuk bisa membahagiakan sang istri. Di perayaan hubungan mereka yang ke 10 tahun, dan dirayakan di Bangkok, Thailand, pria berusia 28 tahun ini kembali memberikan kejutan kepada sang istri.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Chelsea di akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, ia nampak sedang berjalan di lorong sebuah hotel dengan mata tertutup, sang suami pun nampak berada disampingnya dan membantunya untuk berjalan.

"Happy 10th anniversary baby @glennalinskie. You never fail to amaze me with your surprises and last night was perfect and beautiful," tulis Chelsea Olivia pada keterangan foto.

Dalam akun Instagram milik Glenn Alinskie, ia bahkan sempat mengunggah kejutan spesial untuk sang istri yang berada di bawah balkon kamar tidur mereka. Bapak dari Nastusha Olivia Alinskie ini nampak memberikan kejutan berupa spanduk yang bertuliskan 'Happy 10th Anniversary' lengkap dengan foto keduanya yang diambil 10 tahun lalu, dan juga 2 hari lalu.

"After the blindfold and gifts, we looked out the window for the best wishes of happy 10th anniversary with the picture of us 10 years ago. And the current picture of us taken 2 days ago. Once again. Happy 10th Anniversary to you @chelseaoliviaa my forever," tulis Glenn Alinskie pada keterangan foto.

Melihat unggahan tersebut para netizen sontak iri dan mendadak baper. Mereka bahkan mendoakan agar pasangan yang baru dua tahun menikah ini bisa langgeng selamanya.

"My favorite couple. may God always with you. Happy anniv ka @chelseaoliviaa n ka @glennalinskie," tulis Aysambuaga.

"Yeeyy moga langgeng trus yah @chelseaoliviaa sampe maut memisah kan kalian amin. pokok nya jdi pasangan artis goals deh and then good job and succes," tulis Vitri_siregar

"Pasangan yang 1 ini selalu bikin iri. romantisnya kebangetan," tulis Thienbaobei.