FOTO: Ina Thomas Tak Henti Berikan Dukungan Jarak Jauh untuk Sang Putra

JAKARTA - Istri aktor Jeremy Thomas, Ina Thomas, kembali mencurahkan isi hatinya melalui akun Instagram pribadinya. Masih sama seperti beberapa waktu belakangan ini, ibu dua anak ini masih tak ingin berhenti untuk memberikan dukungan jarak jauh kepada sang putra, Axel Matthew, yang kini diketahui tengah terlibat dalam kasus narkoba.

Kesedihan sudah pasti terus melanda hati pemilik nama lengkap Ina Indayanti ini. Namun dalam postingannya kali ini, ia kembali menyemangati sang anak bahwa apapun kejadian yang sempat dilakukan, sebenarnya merupakan pelajaran bagi keluarga mereka. Ia bahkan menyatakan bahwa dalam keadaan terpuruk sekalipun, Axel Matthew tetap menjadi cahaya hidup ia, suami, serta anak perempuannya, meski mereka harus berada dalam tempat yang gelap.

"Matthew anak mama ... Dalam keadaan terpuruk justru matthew lah cahaya hidup mama , papa, dan valerie .. Dalam kejatuhan mu dan ujian beratmu , matthew membuat kita ber3 belajar kuat , belajar iklas, belajar memaafkan,belajar untuk merendah , tuhan sudah melengkapi matthew menjadi cahaya keluarga .walau prosesnya sangat berat , Tuhan pasti ingin kan yg terbaik untuk keluarga kecil kita," tulis Ina Thomas pada keterangan foto sang putra.

"Semua yg melihatmu seperti sekarang akan belajar dari kesalahan matthew, Dan semua menjadi sangat berhati2 bersikap dan bertindak. Tetaplah menjadi cahaya mama , papa , valerie .... matthew , be strong we all love u," sambungnya.

Melihat unggahan tersebut para netizen sontak merasa sedih dan haru pada setiap kata-kata yangbdituliskan Ina Thomas untuk sang anak yang kini mendekam di dalam rutan. Namun lewat kolom komentar para netizen juga ikut mendoakan dan memberikan semangat kepada wanita 45 tahun tersebut, agar ia bisa tetap tabah dalam menjalani segala cobaan yang menghampiri keluarga melalui perantara sang putra.

"Nangis bacanya,semangat ya mba ina sy jg seorang ibu yg tau persis gimaana perasaan mba @inathomas Semoga dgn semua kejadian ini kalian tambah slng menyayangi,tambah slng melengkapi dan smoga matt mnjd lelaki yg jauh lbh baik,aamiin....(saya suka liat keluarga ini)," tulis atik_effendi.

"Setiap saya baca caption ibu @inathomas, saya sangat tersentuh, sungguh orang tua yang luar biasa. Tetap beriman dan percaya ibu @inathomas, selalu ada kebaikan di balik ujian yang Tuhan Berikan. Saya percaya itu akan terjadi bagi keluarga ibu. Tuhan memberkati," tulis intan_sibange.

"Tuhan berkati keluarga kalian @inathomas, semoga Matt juga diberikan kekuatan dan pencerahan melewati semua proses pendewasaan ini. Yakinlah, Tuhan menguji karena Dia sayang keluarga kalian dan akan memberikan yg lebih dari kemarin. Dalam Dia kita selalu punya pengharapan. Doa tulus saya yg terbaik untuk kalian sekeluarga," tulis merlynsopjan.