Nyaman Jadi Aktris, Cara Delevingne Tak Peduli dengan Penampilan

LOS ANGELES – Cara Delevingne merupakan salah satu wajah yang paling sering dilihat di dunia karena sering berjalan di catwalk designer-designer ternama. Namun, kesuksesan di dunia modelling rupanya memang bukan impian dari Cara.

Dengan tegas, Cara mengatakan bahwa dirinya tak peduli sama sekali dengan penampilannya. Ia tak ingin namanya selalu dikaitkan sebagai seorang model.

“Aku tidak suka diriku sebagai seorang model. Aku tidak menyukai apa yang aku perjuangkan. Aku tidak suka apa yang membuatku berubah,” kata Cara seperti dilansir Contactmusic, Selasa (25/7/2017).

Saat ini, Cara sendiri sudah beralih dari dunia model ke dunia seni peran. Ia sudah beraksi dalam film Paper Towns, Suicide Squad, dan yang terbaru adalah Valerian and the City of a Thousand Planets.

Bagi Cara, model bukan hanya seseorang yang memperagakan sebuah busana. Lebih dari itu, model adalah sebuah contoh yang baik untuk ditiru dan dirinya di kehidupan nyata sama sekali tidak mendekati untuk dianggap sebagai seorang model.

“Model bukan aku sama sekali. Jika kalian berbicara dengan semua teman-teman baikku dan mereka tahu bahwa aku bukanlah seorang model,” ungkapnya.

Meskipun demikian, Cara mengaku bahwa dirinya masih tertarik di industri fesyen. Bedanya, sekarang ia lebih tertarik dari segi produksinya bukan lagi sebagai modelnya.

“Aku tidak keluar dari industri itu. Aku pasti akan tetap melakukannya. Sekarang ketika aku harus menjadi model, aku akan harus mengatur pemotretanku sendiri dan memutuskan dengan siapa aku akan bekerja. Saat ini aku lebih tertarik untuk membuat outlet yang kreatif, alih-alih digunakan sebagai pion,” tambahnya.

Cara memang telah meraih popularitas dan uang banyak dari dunia model. Namun, ia tetap bersikeras bahwa passion sejatinya ada di dunia seni peran, bukan model.

“Sejujurnya, akting adalah sesuatu yang aku selalu inginkan selama hidupku. Akting benar-benar mengajarkanku banyak tentang diriku sendiri dan kehidupan, dan itu lah apa yang selalu aku inginkan. Akting selalu membuatku sangat bahagia,” tutupnya.