FOTO: Intip Indahnya Pernikahan Sammy Simorangkir dan Viviane Tjeuw

JAKARTA - Suasana pernikahan Sammy Simorangkir dan Viviane Tjeuw akhirnya muncul di jagat media sosial. Diketahui, foto tersebut diposting di laman Instagram milik salah satu kerabat Sammy baru-baru ini.

Dalam foto tersebut, senyum bahagia terlihat jelas dari Sammy dan Viviane. Diapit oleh beberapa kerabat, keduanya tampak serasi dengan balutan busana pengantin berwarna putih. Suasana terasa kian sempurna seiring dengan keindahan pantai yang menjadi latar belakang lokasi Sammy dan Viviane menggelar pernikahan.

"Happy wedding Sammy and Viviane. Happily ever after ya. God bless," tulis kerabat Sammy dalam caption.

Selain momen pernikahan, beredar pula foto Sammy dan Viviane saat menghadiri pesta makan malam usai upacara pemberkatan. Hampir sama dengan penampilan saat pengucapan janji suci, Sammy dan Viviane tetap tampil dengan busana formal. Sammy terlihat memakai setelan jas hitam, sedangkan mempelai wanita tetap memakai gaun berwarna putih namun dengan tampilan desain yang berbeda.

Seperti telah diberitakan, Sammy dan Viviane resmi mengikat janji suci pada Sabtu, 22 Mei 2017 di The Edge, Uluwatu, Bali. Prosesi pernikahan sendiri diawali dengan upacara pemberkatan di The Villa sekira pukul 15.30 WITA.

Pernikahan Sammy dan Viviane hanya dihadiri oleh keluarga serta kerabat dekat dari kedua mempelai. Sesuai dengan apa yang pernah disampaikan manajer Viviane, Eichi, mereka memang sengaja tidak mengundang pihak luar agar proses pengikatan janji suci bisa berlangsung dengan sakral.

"Request-nya cuma biar lebih sakral dan private saja. Enggak ada yang terlalu heboh gitu," ujar Eichi saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Sammy dan Viviane diketahui telah menjalin kisah asmara sejak 2015 lalu. Ini merupakan pernikahan kedua bagi Viviane, setelah sebelumnya sempat membangun biduk rumah tangga bersama Okan Cornelius.