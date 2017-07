So Sweet, Demi Lovato dan Selena Gomez Saling Puji Karya

LOS ANGELES - Demi Lovato dan Selena Gomez buktikan bahwa mereka masih berhubungan baik sejak membintangi film anak-anak Barney & Friends. Keduanya pun masih ingat momen-momen bersama di film itu.

Keduanya sekaligus menampik isu berseteru melalui saling balas di Twitter, Sabtu 15 Juli 2017. Dalam cuitan itu, mereka memuji karya mereka yang baru dirilis. Demi memulai ucapan tersebut terdahulu dengan memuji Fetish karya Selena.

".@selenagomez Suka lagu barumu Fetish, sudah lama ya sejak hari-hari di Barney πŸ˜πŸ’—," tulis Demi.

Dilansir dari Aceshowbiz, Demi dan Selena sempat dikabarkan berselisih, apalagi mengingat tanggal rilis lagu mereka yang berdekatan. Meski begitu, tidak ada bukti pasti mengenai perseteruan mereka kali ini. Yang pasti, Fetish dan Sorry Not Sorry tengah bertanding demi posisi tinggi di tangga lagu.

Namun, memang bukan rahasia lagi jika keduanya sempat berseteru di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Pada 2014, Demi diketahui pernah meng-unfollow Selena di Twitter dan Instagram. Demi sempat menampik dirinya tengah berselisih dengan mantan kekasih Justin Bieber itu.

Melihat cuitan itu, rupanya Selena membalas Demi dengan ucapan yang sama manisnya. "Iya 😊 -baru saja mendengar Sorry Not Sorry! Kamu selalu memukau. Aku senang untukmu!," balas Selena.