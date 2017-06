Demi Kesuksesan, Priyanka Chopra Tolak Waktu Santai

NEW DELHI - Priyanka Chopra menjadi artis India yang sukses berkarier di Hollywood. Itu karena kerja kerasnya selama ini. Bahkan dia tak punya waktu untuk bersantai.



Artis yang membintangi film Baywatch ini memang menolak meluangkan waktu untuk bersantai karena dia merasa profesionalisme merupakan hal yang paling penting.



“Saya bekerja setiap hari. Saya tidak mengambil akhir pekan. Saya tidak mengambil libur Natal. Bahkan ketika tubuh Anda semacam menyerah dan hancur (sakit), profesionalisme Anda datang sebelum hal lain,” kata Priyanka.



“Itu pelajaran besar yang pernah saya pelajari tentang 'Quantico'. Jika saya demam, saya sakit, saya sangat lelah, tertinggal jet, tapi jika saya tidak bekerja, banyak orang tidak bekerja hari itu. Anda tidak memiliki kemewahan itu, jadi itu adalah pelajaran besar yang saya pelajari,” tambahnya.



Aktris berusia 34 tahun ini memang ‘rewel’ untuk peran yang diambilnya dan memastikan setiap peran yang dia miliki menjadi penting.



“Ada bagian di luar sana yang tidak ditulis untuk gadis kulit berwarna. Alex, misalnya, di 'Quantico', tidak ditulis untuk seseorang yang terlihat seperti saya. Itu ditulis untuk seorang gadis Amerika. Victoria di Baywatch ditulis untuk seorang pria. Itu sebenarnya disebut Victor Leeds dan seharusnya dimainkan oleh aktor besar Hollywood ini. Selalu penting untuk memainkan karakter yang diberdayakan, tapi pemberdayaan tidak hanya berarti menjadi penjahat, memiliki senjata dan memukul orang. Diberdayakan bisa menjadi ibu rumah tangga, ibu, wanita dengan integritas dan wanita yang membela siapa mereka dan apa yang mereka inginkan,” paparnya.



Sementara, Priyanka pun menikmati bermain sebagai penjahat di Baywatch. Ini karena dia bisa menikmati apapun yang dia inginkan dibandingkan dengan rekan mainnya, seperti makan. Dia makan apa saja, sementara rekan kerjanya harus memperhatikan berat badan.



“Saya harus duduk di sana, makan apa yang saya inginkan, memakai apa yang saya inginkan, sementara orang-orang ini menghabiskan sebagian besar waktunya di gym. Sangat sulit untuk berada dalam pakaian renang itu dan duduk selama 15 jam setiap hari dalam panas itu,” ujar dia seperti dilansir The New Paper.



“Saya sangat senang menjadi Victoria dalam gaun saya dan memiliki payung di kepala saya, Anda tahu, fasilitasnya terbayar,” sebutnya.