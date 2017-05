Pevita Pearce Klarifikasi Foto Berenang Bareng Mike Lewis

JAKARTA - Beberapa waktu lalu, aktris Pevita Pearce dan Mike Lewis terlihat berpose bersama saat sedang berenang dengan dua orang bocah laki-laki. Hal tersebut sontak menyiarkan kembali kabar mengenai kedekatan keduanya yang telah terdengar sejak tahun 2012 lalu.

Saat dikonfirmasi, adik dari Keenan Pearce tersebut menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah masalah besar yang seharusnya di ungkit-ungkit. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya bebas untuk berteman dengan siapa saja.

"Itu kan cerita yang sudah beredar dari 2012 juga, kalau diungkit agak aneh saja," ujar Pevita yanh ditemui di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/5/2017).

"Enggak ada salahnya kan, kan temenan sama siapa saja," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, akun Instagram richard_kingston memang sempat mengunggah foto kebersamaan antara Pevita dan Mike beberapa waktu lalu. Dalam komentar foto tersebut, Pevita bahkan sempat menyatakan bahwa sang pengunggah telah memulai sebuah gosip.

"Hahaha kingston you just started a gossip. They have no idea who took the pic," tulis Pevita.