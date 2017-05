FOTO: Chelsea Olivia Girang Nastusha Sudah Bisa Panggil 'Mama'

JAKARTA - Chelsea Olivia tengah berbahagia menyaksikan tumbuh kembang putri kecilnya Nastusha Olivia Alinskie yang sudah memasuki usia 7 bulan.



Dalam akun Instagram pribadinya, istri Glenn Alinskie ini mengunggah kemajuan buah hatinya yang pada dua hari lalu sudah bisa menyebutkan kata Mama kepadanya, meski dengan terbata-bata.



Walaupun demikian, Chelsea mengungkapkan bahwa itu adalah momen bahagia baginya. "2 nights ago, Nastusha officialy said "Ma-Ma-Ma" that is the sound of my Happiness.#7monthsold," tulis Chelsea pada Jumat 5 Mei 2017.

A post shared by Chelsea Olivia Wijaya (@chelseaoliviaa) on May 5, 2017 at 4:18am PDT

Kebahagian serupa juga turut dirasakan oleh para netizen yang menyaksikan dan mendengar suara Nastusha menyebut kata 'Mama', seperti selebriti Ayudia Bing Slamet."Ya Allah. Aku sampai ngulang2 terus Chels. Gemes banget. Sehat-sehat terus Nastusha sayang gemay," tulis Ayudia.