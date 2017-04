FRIDAY K-POP: So Ji Sub Bagi-Bagi Parfum Buatannya ke Penggemar

JAKARTA - So Ji Sub tahu betul untuk memanjakan para penggemarnya yang telah datang fanmeeting So Ji Sub Twenty The Moment in Jakarta di The Kasablanka Hall, Jakarta, Jumat (7/4/2017). Aktor berusia 39 tahun ini memberikan parfum buatannya kepada penggemar yang terpilih.

Dilansir Sindonews, lawan main Song Joong Ki di film The Battleship Island ini membuat parfum ini khusus bagi fansnya. Ji Sub bahkan berlatih keras membuat parfum ini.

"Saya belajar banyak untuk bisa bikin parfum ini. Ini saya lakukan khusus untuk penggemar saya," ujar Ji Sub di Jakarta, Jumat, (7/4/2017).

Aktor kondang drama I’m Sorry I Love You ini meminta agar penggemarnya untuk terus memakai parfum yang diberikannya. Menurut dia, parfum buatannya itu akan membuat mereka terus wangi sepanjang hari.

"Saya sangat suka dengan warna peach. Lama kelamaan wanginya semakin enak jadi disemprot terus yah," katanya.

Selain parfum, Ji Sub memberikan topi, handuk dan t-shirt yang telah ditandatangani. Benda-benda itu diberikan agar para fans terus mengingatnya.