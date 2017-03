FOTO: Awet Muda, Ari Wibowo Buat Netizen Terpukau

JAKARTA - Siapa yang tidak kenal dengan aktor senior yang satu ini, Ari Wibowo. Ada yang menarik dengan aktor 46 tahun ini.

Dalam postingan instagram pribadinya @ariwibowo_official, Rabu (15/03/2017) ia baru saja memposting foto jadulnya. Menariknya, jika dilihat lebih teliti lagi, tidak ada perubahan yang signifikan dengan wajahnya.

Sampai saat ini, wajahnya masih terlihat awet muda dan tidak menua. Di dalam foto tersebut Ari Wibowo terlihat gagah dengan mengenakan pakaian ala tentara.

A post shared by Ari Wibowo (@ariwibowo_official) on Mar 14, 2017 at 8:40pm PDT

"Fodul.. Foto-jadul.. 😊 Saat masih hobi AEG/Airsoft Gun sama grup Airsoft terkeren di Indonesia: 'B.A.D" - Banci Airsoft Detachment Also known as The Banditos.. PS:Jangan ganggu banci... Dor dor dor..! πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ ," tulis Ari Wibowo.

Hal ini pun mengundang komentar dari para netizen yang fokus dengan wajahnya. Mereka mengungkapkan perihal wajah Ari Wibowo yang tak kunjung berubah atau terlihat awet muda. Sontak membuat para netizen bertanya.

"Keyeeeeen ini .....wajahnya teutep sampai sekarang awet muda bpk @ariwibowo_official πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»," tulis netizen.

"Dulu dan sekarang ternyata sama ya ko muka nya hihihihi ," tulis netizen.

"Wajahnya msh sama ya mas ari smp skrg," tulis netizen.