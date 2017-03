Drake dan The Weeknd Dikabarkan Penyuka Sesama Jenis

LOS ANGELES - Kabar mengejutkan datang dari Drake dan The Weeknd, yakni mereka dikabarkan menyukai sesama jenis atau gay. Spekulasi itu mencuat setelah Drake memberikan dukungan kepada pelantun Starboy saat menggelar konser di London.



Saat itu, Drake dan The Weeknd juga mengunggah foto mereka ketika berada di atas panggung pada akun Instagram, dan melihat foto itu, banyak netizen yang menyebutkan kalau mereka gay.



Sumber juga mengatakan kalau saat Drake mendukung konser The Wekend, dan cara ia melakukannya seperti melihat sesuatu. Bahasa tubuh mereka pun menunjukkan kalau diantara keduanya memiliki kemistri yang kuat.



"Drake keluar untuk mendukung konser The Weekend di Toronto, tapi cara dia melakukannya seperti melihat sesuatu. Lihatlah bahasa tubuh antara mereka, sepertinya memiliki kemistri yang kuat," kata sumber tersebut seperti yang dilansir dari laman Aceshowbiz.



Selama konser, Drake pun mengingat-ingat kembali saat dirinya pertama kali mendengarkan musik The Weeknd, dan menceritakan setelah itu mereka saling bertemu di studio, dan sejak itu The Weekend menjadi sosok yang besar saat ini.