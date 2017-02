FOTO: Ciee, Hamish Daud Cemburu

JAKARTA – Selalu menutup rapat perihal hubungan asmaranya dengan Raisa Andriana, Hamish Daud kini tampaknya mulai berubah. Di sosial media, pria yang dikabarkan sempat menjalin hubungan dengan Nadine Chandrawinata ini pun mengungkapkan rasa cemburunya. Hal tersebut ia tuliskan pada salah satu unggahan foto Raisa pada Jumat 24 Februari 2017.

“I’m jealous,” tulisnya melalui akun @hamishdw yang dilanjutkan dengan emot menangis.

Pria kelahiran Australia ini mengaku cemburu ketika Raisa menuliskan perihal cinta sejatinya. Dalam unggahan tersebut, pelantun Kali Kedua ini berdiri di antara dua bangunan yang menjulang tinggi.

“This hat is currently my true love,” tulis @raisa6690.

This hat is currently my true love 🕵🏼 A post shared by @raisa6690 on Feb 23, 2017 at 8:31pm PST

Komentar Hamish Daud pun langsung mengundang perhatian. Banyak netizen heboh dengan pengakuan yang diberikan olehnya.

“Cie bang @hamishdw,” kata @feni_kartika_annas.

“Cie kaka yaya @raisa6690 kode banget tuh bang @hamishdw, rindu berat,” ujar @dyzapt.

”Hmm...jealous. cuit cuit @hamishdw,” kata netizen lain.