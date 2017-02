FOTO: Liburan Cantik Mama-Mama Muda ala Jessica Iskandar dan Nia Ramadhani

JAKARTA- Liburan cantik sedang dilakoni oleh kedua ibu muda Jessica Iskandar dan Nia Ramadhani di Singapura. Hal ini diketahui saat mereka mengunggah foto ke akun pribadi masing-masing. Β Akun instagram milik Jessica Iskandar @inijedar dan instagram milik nia Ramadhani Bakrie @ramadhaniabakrie.

Foto yang diunggah oleh kedua aktris ini sungguh membuat netizen terpanah melihat kecantikan mereka walau sudah mempunyai anak.

Dalam akun instagram @inijedar, Pelantun lagu Surat Cinta ini memberikan judul "This is a group of people who challenge and inspire me" tulisnya.

Thank you for the fun trip!!!! #pyjamas A post shared by Nia Ramadhani Bakrie (@ramadhaniabakrie) on Feb 21, 2017 at 7:38pm PST

Foto para wanita cantik ini tentu saja langsung kebanjiran komentar netizen.



Netizen pun mulai memberikan komentar-komentar terkait foto unggahannya



"Bahagiaa semua..so lucky," komentar @ran_dloop



"sama semuaaa....cantik...," Komentar @umayulfaMukanya



"Tercantik πŸ’‹," komentar @ana_10071997



"Wow...keren2 πŸ‘πŸ‘πŸ‘ bangeet & cantiik2 lagi mom @inijedar ," komentar @victoriayanti



Sedngkan instagram milik Nia Ramadhani, ia memberikan judul "Thank you for the fun trip!!!! #pyjamas" Tulisnya.



Tidak kalah dengan Jessica Iskandar, banjir komentar netizen pun datang pada akun @ramadhaniabakrie



"Izinnn, mintak 1" komentar @darmawel_ahmad



"Kaaa nia cantikkk😍😍," komentar @sitihajaratifah



"udah cantik kaya..tp jangan lupa sholat 5 waktu ya sayang,” komentar @ydinar32.