Berkarier Jadi Aktor, Hamish Daud Hindari Pertanyaan soal Dukungan dari Raisa

JAKARTA - Kisah asmara Hamish Daud dengan Raisa masih jadi sorotan hangat publik. Pasangan aktor-penyanyi ini beberapa kali memamerkan kemesraaanya di media sosial. Sayang, mantan host acara travelling ini kerap hindari pertanyaan soal dukungan terkait karier dari pelantun Percayalah tersebut.

Saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2017), Hamish berbagi keseruannya menjadi seorang aktor yang diibaratkan layaknya pelukis. "Movie is fun for me dan jangan lupa ini adalah seni jadi saya jalanin enjoy. Seperti lukisan kalau orang lukis pasti beda-beda terus. Selama itu fun, I'm happy," katanya.

Namun, saat ditanyakan tentang dukungan Raisa untuk karier aktingnya ia malah memilih untuk menghindar dan tidak menanggapi lebih lanjut.

"Next," ujarnya singkat meminta pertanyaan lain dari awak media dan pertanda menghindar serta tak ingin membahas soal kekasihnya.

Bukannya menjawab soal dukungan Raisa terhadap kariernya, Hamish malah mengalihkan pembicaraan bahwa dirinya kerap mendiskusikan soal peran dengan sutradara Joko Anwar. Ia bahkan terpikir untuk mencoba karakter baru sebagai psikopat kedepannya.

"Nah, saya selalu diskusi (soal peran) ini sama Joko Anwar. Gue bilang ingin banget main peran psikopat. Terus dia bilang sebenarnya peran apa saja itu gampang. Justru yang susah itu peranin diri lo sendiri," pungkasnya.