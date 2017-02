Valentine Bukan Jaminan Fifty Shades Darker Puncaki Box Office

Fifth Shades Draker (Foto: Ist)

LOS ANGELES – Dirilis berdekatan perayaan Valentine dengan harapan agar menjadi tontonan semua pasangan di seluruh dunia, Fifty Shades Darker tak memperoleh hasil bagus di minggu pertamanya di box office. Sekuel Fifty Shades of Grey gagal menjadi pemuncak box office periode 10-12 Februari 2017.

Fifty Shades Darker memulai pekan pertamanya di box office dengan duduk di peringkat runner-up. Film yang masih dibintangi Dakota Johnson dan Jamie Dornan ini berada di posisi 2 dengan pendapatan USD46,7 juta.

Berada di puncak box office minggu ini adalah The Lego Batman Movie. Film animasi Warner Bros Pictures tersebut merajai tangga box office dengan penghasilan USD55,6 juta di minggu pertamanya.

Yang menarik, posisi tiga besar pekan ini semua dihuni oleh pendatang baru. Peringkat tiga dikuasai oleh John Wick: Chapter Two. Film yang berkisah tentang batal pensiunnya John Wick sebagai pembunuh bayaran itu mengumpulkan USD30,01 juta di minggu perdananya.

Split yang tiga kali merajai box office hingga pekan lalu harus rela melorot ke peringkat empat dengan USD9,3 juta. Juara Golden Globes, La La Land juga turun dari peringkat 5 ke 8 minggu ini dengan USD5 juta.

Berikut daftar top 10 box office periode 10-12 Februari 2017 dilansir Box Office Mojo:

1. The Lego Batman Movie - USD55,6 juta

2. Fifty Shades Darker - USD46,7 juta

3. John Wick: Chapter Two - USD30,01 juta

4. Split - USD9,3 juta

5. Hidden Figures – USD8 juta

6. A Dog’s Purpose – USD7,3 juta

7. Rings – USD5,8 juta

8. La La Land – USD5 juta

9. Lion – USD4,08 juta

10. The Space Between Us – USD1,7 juta